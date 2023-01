Usted y yo: Felipe Arias ayuda a paciente con epilepsia a conseguir cirugía para cambiar su vida

En Usted y Yo conocimos el caso de Héctor Julio Ronderos, un comerciante independiente, que padece de una condición que le imposibilita mover los hombros. Él su sufre de epilepsia.

Ronderos comenta que está afiliado al servicio de salud de la Policía Nacional y requiere de una intervención médica en los hombros, además, del suministro de medicamentos para atender sus dolencias diarias. La hostilidad del frío y de su labor le causan un deterioro mayor.

"Necesito la intervención en los hombros y en todo el cuerpo, porque lo mío es una cosa de estudio y no lo han hecho. Debido a que los exámenes no los sacan con tiempo y cuando lo sacan, ya le dan la cita a uno cuando el examen vencieron", señala Ronderos.

Por lo que el principal llamado que hace este ciudadano es que pueda recibir una atención de su padecimiento y extiende su denuncia al área de salud.

"(...) La droga la dan, pero la dan cada tres meses por tres veces y ahí máximo se acabó", afirma el ciudadano que expuso su caso para Usted y Yo.

A su vez, este ciudadano que se aqueja de la epilepsia, dice que no ha podido realizar un control efectivo de su enfermedad. "Si no tiene para la droga, de malas, muérase hermano, porque qué más", asevera.

Pero duela, o no duela, tiene que trabajar, porque si no no consigue lo del diario vivir

Él no puede mover los hombros debido a su condición, por eso es que desde la sección de Usted y Yo, pensada para ayudar al otro a través de donaciones, o ayudas ciudadanas, Héctor Ronderos decidió exponer su caso para recibir atención médica y recibir las medicinas que requiere.

"Lo otro es que el clima en el trabajo que nosotros tenemos nos mata. El dolor de los hombros, el dolor del cuerpo. Pero duela, o no duela, tiene que trabajar, porque si no no consigue lo del diario vivir", concluye.

Si usted está interesado en brindarle una ayuda puede comunicarse al número de teléfono: 320 8127941.