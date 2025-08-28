El “regaño” de Dilian Francisca Toro a Alex Vega: ¿Qué pasó? Estos son los detalles

El Termómetro Político habló sobre la dura discusión que tuvieron Alex Vega, del partido de la U; y Germán Córdoba, de Cambio Radical; por la elección del magistrado a la Corte Constitucional.

Durante una reunión en la Casa Gaviria, Vega dijo que María Patricia Balanta no debía ser vetada y, en su defensa, argumentó que ella era la candidata de Dilian Francisca Toro, la actual gobernadora del Valle; y no la del presidente Gustavo Petro.

La discusión con Alex Vega

Después de conocerse esta información, la propia gobernadora se comunicó con Vega para, más que desautorizarlo, llamarle la atención.

Es más, Toro también se comunicó con los directores de los demás partidos que estuvieron en la reunión para explicarles que, si bien ella conocía a Balanta y tiene buenas referencias, no es su candidata. También dijo que el partido de la U tampoco tiene directriz alguna de votar por ella.

La reunión de los precandidatos

El pasado martes 26 de agosto, mientras en la casa del expresidente César Gaviria se reunían los directores de los partidos, en un restaurante de Bogotá se encontraron 18 precandidatos.

La conclusión de ese encuentro fue que todo debería concluir con el mismo pacto: Casa Gaviria. De todos los aspirantes, cuatro fueron los delegados (Mauricio Gómez, Marta Lucía Ramírez, Mauricio Cárdenas y Felipe Córdoba) para reunirse el próximo martes con los directores de los partidos y proponer nuevos términos en el acuerdo electoral para 2026.

La idea es que la impuesta para definir a los candidatos que van por consulta no sea en noviembre, sino en diciembre o en la primera semana de enero. Después de eso, en marzo, cinco o máximo seis nombres se medirían en la consulta.