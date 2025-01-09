CANAL RCN
Colombia

Abogado de la familia Afanador solicita una segunda línea investigativa: ¿Omisión del colegio?

El dictamen de Medicina Legal dará luces en la investigación. Mientras tanto, el abogado hizo una importante solicitud.

Caso Valeria Afanador.
Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
01:03 p. m.
El abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, pidió responsabilidad de las directivas y empleados del colegio por omisión, posición de garante y dolo eventual.

Misterios y dudas alrededor de la desaparición y hallazgo sin vida de Valeria
Valeria Afanador, niña de 10 años con síndrome de Down, fue hallada sin vida tras 18 días de búsqueda. Su cuerpo apareció a 200 metros de su colegio, el Gimnasio Los Laureles; en una zona del río Frío conocida como Fagua.

La solicitud del abogado: ¿Cuál es?

Por medio de un documento envido a la Fiscalía, Quintana solicitó que se profundicen las líneas de investigación: “A nuestro juicio, son esenciales, no solo para establecer la verdad procesal, sino también para garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral”.

Para el abogado, la comunidad educativa (directivos, profesores y empleados) era responsable del cuidado de la menor. Por causa de su condición médica, la seguridad tenía que estar aún más reforzada.

“Los indicios permiten sostener que incurrieron en una conducta que puede ser enmarcada en el dolo eventual (…) Conociendo la alta probabilidad de que un resultado típico se produzca como consecuencia de su actuar u omitir, acepta dicho riesgo y, pese a ello, no lo evita”, sostuvo.

Los cuestionamientos hacia el colegio

Quintana aseguró que la institución sabía que la falta de supervisión ponía en grave peligro a la menor. Sin embargo, señaló a las directivas de haber omitido este riesgo. En ese orden de ideas, pidió que sean interrogados, así como docentes y empleados.

Autoridades podrían tomar importante decisión sobre el colegio de Valeria Afanador
También solicitó que haya una revisión sobre los protocolos que tiene el colegio con respecto a los niños con condiciones médicas y la puesta sobre la mesa de una línea investigativa que muestre si la omisión mencionada le dio pie a una tercera persona para secuestrar a la menor.

“Se profundice en esta hipótesis de investigación, tomando declaraciones de padres, acudientes y testigos, para reconstruir el nivel de exposición al riesgo”, sostuvo Quintana.

