Valeria García Payán suena para liderar Fontur en el gobierno de la Espriella

La posible llegada de Valeria García Payán a la Gerencia General del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) toma fuerza luego de que la abogada confirmara que ha participado en el empalme con el Viceministerio de Turismo y con la propia entidad.

De acuerdo con lo expresado por García Payán, la determinación sobre su designación quedará en manos del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Sobre su rol actual en el proceso, afirmó: "Realmente en este momento hemos estado acompañando todo lo que ha sido el proceso de empalme, pero estamos a la espera de la decisión que tome el señor presidente, siempre con el fin de contribuirle a Colombia".

¿Quién es Valeria García Payán?

García Payán, oriunda del Cauca y con trayectoria profesional en el Valle del Cauca, es abogada con especialización en Derecho Comercial, es candidata a magíster en Derecho Empresarial y tiene formación en arbitraje internacional comercial e inversiones Estado. Su experiencia se ha concentrado en contratación estatal, cooperación internacional, articulación institucional y proyectos estratégicos para el sector público.

En declaraciones a Noticias RCN, la abogada planteó que, si asume la gerencia de Fontur, impulsaría una estrategia denominada "Colombia Turismo 5.0", enfocada en innovación, tecnología y promoción. En ese sentido, dijo: "Queremos una Colombia Turismo 5.0, que será una propuesta que se manejaría en temas de innovación, tecnología y promoción inteligente para que Colombia pueda competir ante el mundo".

En su balance del empalme, García Payán señaló dificultades relacionadas con la promoción y el posicionamiento digital, y sostuvo: "Nos hemos encontrado un rezago significativo en promoción, comercialización de la oferta turística y posicionamiento digital ante el mundo. Estamos vendiendo a Colombia solo ante la misma Colombia".

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También cuestionó la información disponible sobre los destinos y el destino de recursos, al indicar: "No hay información oficial o integrada de todos los destinos turísticos del país. Hay una inversión exagerada en contratación de prestación de servicios y no en inversión para el turismo".

Por último, aseguró que, de llegar a Fontur, buscaría fortalecer la promoción internacional y atraer inversión. En esa línea, concluyó: "La mayor propuesta de este gobierno es recuperar el turismo colombiano, internacionalizar a Colombia y que llegue mucha inversión. Ahorita necesitamos que la economía se mueva porque la olla la dejaron raspada".