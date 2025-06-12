CANAL RCN
“Vamos por las dos curules afro”: Polo Polo oficializa su candidatura en la circunscripción especial

En un acto político con fuerte carga simbólica, el representante Miguel Polo Polo oficializó su inscripción para la circunscripción especial afro y aseguró que su meta es disputar —y ganar— las dos curules afro del Congreso.

Miguel Polo Polo.
Miguel Polo Polo. Foto: Miguel Polo Polo (X: @MiguelPoloP),

diciembre 06 de 2025
04:07 p. m.
El evento se llevó a cabo en el Pabellón 7 de Corferias, donde Polo Polo presentó su lista para competir por las curules afro, un movimiento que define no solo el rumbo de su carrera política, sino también su papel como una de las fichas clave del abogado Abelardo De La Espriella para fortalecer su presencia en el Congreso.

La lista inscrita por Polo Polo está integrada por Verónica Cuello, quien ocupará el segundo lugar, y Hitler Rouseau Chaverra, en el tercer renglón. Con este equipo, el congresista busca consolidar un proyecto electoral capaz de captar el respaldo de las comunidades afro y lograr un resultado histórico en la circunscripción especial.

El acto estuvo acompañado por liderazgos del movimiento afro, simpatizantes y ciudadanos que lo reconocen como una voz “auténtica, directa y sin miedo”. Allí, Polo Polo reafirmó que su proyecto busca una representación independiente, libre de influencias ideológicas y centrada en resultados concretos para las comunidades negras del país.

Durante su intervención, el representante afirmó:

“Nuestra lucha es clara: proteger las libertades, rescatar la economía y defender a un país que ha sido golpeado por la improvisación y el daño causado por la izquierda. Las comunidades afro merecen representación de verdad, no discursos oportunistas”.

Los pilares del proyecto político de Polo Polo

Con esta inscripción, Polo Polo iniciará una ruta que incluirá recorridos por territorios afro de distintas regiones, donde espera fortalecer una agenda centrada en hechos y no en narrativas políticas. Su campaña anunció cuatro pilares programáticos:

  • Seguridad para las regiones históricamente golpeadas por el abandono estatal.
  • Oportunidades para jóvenes afro, con incentivos al emprendimiento, educación y formación laboral.
  • Defensa de la cultura e identidad afro, garantizando que los recursos lleguen realmente a las comunidades.
  • Un Estado responsable y sin corrupción, enfocado en resolver problemas reales y no en “agendas ideológicas”.

El movimiento resumió su propósito en una arenga que marcará el tono electoral de los próximos meses:

“Vamos por las dos curules afro. Vamos a derrotar a la izquierda que engañó a Colombia. Vamos con la fuerza del pueblo”.

Con esta apuesta, Miguel Polo Polo entra en una de las contiendas más disputadas del escenario legislativo, buscando ampliar su influencia política, consolidarse como uno de los principales referentes afro del país y fortalecer el proyecto que lidera junto a Abelardo De La Espriella.

