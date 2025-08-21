CANAL RCN
Colombia

Confirman 12 policías muertos tras ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia

Según el ministro de Defensa, el atentado en Antioquia habría sido perpetrado por la E36, perteneciente a las disidencias de alias Calarcá.

Foto: Captura de pantalla de la emisión de Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
04:47 p. m.
En la mañana de este 21 de agosto, un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado con un dron en los límites entre Amalfi y Anorí, mientras realizaba operativos de erradicación de cultivos ilícitos.

El ataque ocurrió en la vereda Los Toros, jurisdicción de Amalfi. Las autoridades locales activaron la red hospitalaria en la zona luego de que los uniformados fueron atacados.

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, la cifra de policías fallecidos en el atentado ascendió a 12. Además, cuatro heridos son atendidos por personal médico.

Entre ellos hay un subteniente comandante del PECAT, ocho patrulleros (erradicadores) y un subintendente, técnico del avión.

“El Gobierno no se pone de acuerdo con los responsables”: esto dijo el gobernador sobre el helicóptero derribado

A través de su cuenta de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su preocupación sobre los policías que resultaron heridos.

“Los Antioqueños estamos preocupados por el estado de salud de los Policías que resultaron heridos luego del derribamiento de un helicóptero Black Hawk en zona rural de Amalfi. Casi 5 horas después del ataque los uniformados siguen en la zona”, expresó el mandatario a las 3:30 de la tarde.

Ministro de Defensa descartó al Clan del Golfo como responsable del atentado

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó en su cuenta de X que de acuerdo con información de la Policía Nacional, el ataque “fue perpetrado por la E36 de las disidencias criminales que hacen parte del cartel de alias Calarcá. Por ahora se descarta que haya sido el cartel Clan del Golfo. Cuando se tenga más clara la información se comunicará debidamente”.

Ordenan acuartelamiento de primer grado

Luego de los más recientes atentados ocurridos en Amalfi, Antioquia, y la explosión cerca de la Escuela Militar de Aviación en Cali, que dejó al menos 5 muertos y más de 40 heridos, el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Emilio Cardozo, ordenó acuartelamiento de primer grado en todas las unidades del país.

Noticia en desarrollo…

