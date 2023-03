El ABC de la reforma a la salud que propuso Vargas Lleras con cambio radical. ¿Qué cambia?

Durante las últimas semanas, el tema de la reforma al sistema de salud en Colombia ha sido discutido a fondo en los diferentes sectores políticos. Desde la oposición, e incluso en algunas facciones del Gobierno, han criticado este documento, exponiendo argumentos en su contra, ya que afectaría completamente la salud de los colombianos.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en compañía de la bancada de Cambio Radical, radicó este martes 28 de febrero una contrarreforma a la salud en el Congreso de la República. Indica que esta ha sido redactada para construir sobre lo construido, así como para "contribuir al mejoramiento de la atención de los pacientes".

Vargas Lleras expresó que el proyecto que presentan tiene siete coincidencias y cerca de 20 diferencias con la propuesta del Gobierno Nacional.

“Compartimos con la opinión pública algunos aspectos incorporados a este proyecto; todos reconocemos que la atención primaria en Colombia y los servicios básicos en el primer nivel deben ser fortalecidos, todos creemos en una atención preventiva, por eso propusimos introducir en Colombia el concepto del médico de familia como una primera puerta de ingreso al sistema”, sostuvo.

Añadido a esto, señaló que cuestionan "el abuso de la integración vertical que tiene lugar en muchas EPS y enfatizamos en la territorialización, creemos en la integración de redes mixtas entre el sector público y privado y hemos luchado contra la tercerización del empleo del personal de la salud”.

Cambio Radical se opone a la eliminación de las EPS

Uno de los temas que mayor controversia ha generado respecto a la reforma al sistema de salud, es el rol de las EPS. Vargas Lleras reconoció que en muchas de estas entidades se han cometido actos de corrupción, llevando a que hayan sido robados recursos de la salud de los colombianos, pero se opone a que estas sean eliminadas en su totalidad.

“Lo que es responsabilidad de la corrupción y un inadecuado régimen de vigilancia, no puede traducirse en absoluto en acabar el sistema de aseguramiento, al cual estamos vinculados el 98% de los colombianos. No creemos es que las EPS deban convertirse, liquidarse, marchitarse, o convertirse en lo que el Gobierno ha anunciado, unas entidades dedicadas a ejercer auditorias, esa función nunca la han cumplido, es una función propia de la Adres, las EPS no lo saben hacer. No compartimos la idea de reducirlas a un sistema que han denominado de call center, de referencias y contrarreferencias, a llamar a los pacientes a ver si los atendieron bien o si les dieron la cita oportuna, si eso es en lo que las quieren convertir, se equivocan”, sostuvo el excivepresidente.

Aseguró que sería un error dejar el manejo de la salud en manos del Estado, indicando que esto sería un regreso al modelo del Seguro Social.

"No creemos en la estatización absoluta del servicio, no creemos en que la salud se mejore con una burocratización de la misma, con disparar el gasto público, pensamos que eso conduciría a niveles de deficiencia aterradores. No compartimos con que se quiera regresar al anterior Instituto de los Seguros Sociales”, puntualizó.