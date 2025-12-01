Bus del hijo de Kaleth Morales se accidentó en San Alberto, Cesar

En la tarde de este domingo, integrantes de la agrupación vallenata liderada por Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, sufrieron un accidente mientras se transportaban en un bus por la vía que comunica a San Alberto, Cesar.

Según reportes preliminares, el accidente habría sido ocasionado por la maniobra imprudente de un tractocamión que cerró la vía por la que transitaban los músicos, quienes resultaron ilesos. Las autoridades no reportaron víctimas mortales.

El mensaje de Samuel Morales tras el accidente de tránsito

En un comunicado, el artista vallenato emitió un parte de tranquilidad tras el accidente. “Hoy solo queda agradecer a Dios porque le dio a los que quiero una oportunidad de seguir viviendo, de seguir disfrutando de sus familias, y de seguir alegrando los corazones de la gente con sus talentos”, expresó Samuel Morales.

Samuel Morales y su equipo viajaban rumbo a Santa Marta

A través de sus redes sociales, Indira Ramírez, novia del cantante, también se mostró agradecida luego de que la agrupación resultara ilesa. “Definitivamente la gloria y la honra es para Dios, solo fueron daños materiales. Dios es bueno y misericordioso. Gracias Dios por cuidar a todos los muchachos”, dijo.

El artista y su equipo tenían una presentación en el Festival Mar de Acordeones, que terminaba este domingo 12 de octubre en Santa Marta. “A veces no valoramos todo lo que hacemos y en situaciones como estas nos damos cuenta de lo duro que es nuestro trabajo, donde estamos expuestos siempre a peligros como este”, reflexionó el artista.

Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer el accidente.