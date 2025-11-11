Veedora del Partido Conservador advierte irregularidades en ampliación del plazo para inscripción presidencial

La Veedora Nacional del Partido Conservador Colombiano, María Eugenia Correa Olarte, envió una carta a la presidenta de la colectividad, Nadia Blel, en la que expresó su rechazo ante presuntas irregularidades en decisiones recientes adoptadas por la Dirección Nacional del partido.

Veedora del Partido Conservador advierte irregularidades

En el documento, con fecha del 11 de noviembre, la funcionaria cuestionó el desconocimiento de acuerdos previos aprobados por consenso que establecían el periodo de inscripciones para las precandidaturas a la Presidencia de la República entre el 4 de octubre y el 10 de noviembre de 2025.

Según la Veedora, modificar estas fechas vulnera los derechos de los militantes y precandidatos que se acogieron a las reglas iniciales, además de afectar la transparencia interna.

Correa Olarte señala que la decisión fue adoptada con la participación del representante a la Cámara Jorge Quevedo Hernández, quien actualmente se encuentra suspendido temporalmente de sus funciones partidistas tras una medida disciplinaria de 90 días prorrogables, dictada el 21 de julio de 2025.

La Veedora advierte que, conforme al artículo 85 del Código de Ética del partido, Quevedo no puede ejercer funciones que impliquen actuar con voz y voto durante el tiempo de suspensión, por lo que su participación en la votación que amplió el plazo de inscripción carecería de validez.

“Se evidencia una clara vulneración de los Estatutos y de las garantías mínimas democráticas del Partido Conservador”, señala la misiva, en la que también solicitó invalidar el voto del congresista sancionado y restablecer la decisión inicial del Directorio Nacional.

Crisis dentro del Partido Conservador: ¿qué sucede?

Correa enfatiza que esta situación genera una crisis dentro de la estructura democrática del partido y pide preservar la credibilidad institucional, evitando decisiones que puedan interpretarse como direccionadas a favorecer a determinados precandidatos.

Aunque la carta no menciona nombres específicos, la ampliación del plazo para inscripciones beneficiaría al excontralor Felipe Córdoba, quien ha manifestado su interés en participar como aspirante presidencial con el aval conservador.