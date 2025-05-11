Partidos de oposición se reunieron para buscar un candidato único desde primera vuelta

Este miércoles, 5 de noviembre, se llevó a cabo la primera reunión entre partidos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez pretende integrar en una “gran coalición” para las elecciones presidenciales del 2026.

Del encuentro, realizado en la casa de la presidenta del partido Conservador, Nadia Blel, participaron representantes del Centro Democrático, la U, Cambio Radical, Partido Liberal y sectores cristianos.

Entre otros, asistieron el expresidente Cesar Gaviria y los directores del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y Cambio Radical, Germán Córdoba, para continuar con los diálogos entre partidos de oposición que Uribe, absuelto en segunda instancia de los delitos de de fraude procesal y soborno en actuación penal, habría iniciado el pasado viernes, en Llano Grande, Antioquia.

¿Cuál fue el propósito de la reunión?

La reunión, celebrada en Bogotá, pretendía definir si habrá o no una consulta interpartidista en marzo próximo para escoger a un candidato único que represente a los sectores de oposición desde la primera vuelta.

Además de los candidatos que aspiran a la presidencia desde cada uno de los partidos, se han barajado nombres de otros candidatos de derecha e, incluso, centro, que podrían conformar la colación.

De hecho, Uribe, en su reunión con Gaviria del 31 de octubre, dijo a la prensa que, tanto él, como el expresidente liberal se encontraban abiertos a nuevas alianzas: “Podría decirse que queremos colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyente, desde Abelardo hasta el doctor Fajardo".

Una tercera reunión fue pactada ¿Cuñando se celebrará?

Antes de que la reunión finalizara, los asistentes acordaron que volverán a reunirse dentro de 15 días; es decir, en la tercera semana de noviembre, para decidir si conformarán o no una coalición, de cara al año electoral.

Este es un primer intento de unidad en los sectores de derecha, que intentan organizarse mientras la izquierda realizó su primera consulta interna (si así lo decide el CNE) y se prepara para la consulta del frente amplio, también en marzo.