CANAL RCN
Colombia

Vehículo con explosivos fue desactivado cerca de estación de Policía en Popayán

Un operativo oportuno de la Policía evitó una tragedia en el sur de la capital caucana, en un contexto marcado por recientes ataques contra la fuerza pública en el país.

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
09:49 a. m.
La Policía Metropolitana de Popayán confirmó que en la madrugada de este viernes, hacia las 5:50 a. m., fue detectado un vehículo acondicionado con explosivos en inmediaciones de la estación de Policía Sur de la ciudad.

Gracias a la reacción inmediata de las autoridades, el artefacto fue desactivado sin que se registraran personas lesionadas ni daños a la infraestructura.

Según informó la institución, unidades de Policía Judicial adelantaron el procedimiento técnico correspondiente tras recibir una alerta oportuna de la comunidad y comerciantes del sector. Esta información permitió acordonar la zona y neutralizar el riesgo, evitando un posible ataque contra las instalaciones policiales.

La Policía agradeció de manera especial la colaboración ciudadana, destacando que la rápida comunicación con las autoridades fue clave para prevenir un hecho de consecuencias fatales.

Contexto: escalada de ataques contra la fuerza pública

Este hecho se registra en medio de una creciente preocupación por la ola de violencia que atraviesa el país. En la noche del jueves 18 de diciembre, un ataque con explosivos contra el Batallón de Infantería N.º 14 en Aguachica, Cesar, dejó siete soldados muertos y al menos 31 heridos.

De acuerdo con información oficial, el ataque habría sido perpetrado con drones y artefactos explosivos tipo tatucos, y se atribuye a presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN. Las explosiones causaron graves daños en las instalaciones militares y generaron pánico en la zona.

Las autoridades reforzaron la seguridad en distintas regiones del país y avanzan en labores de inteligencia para identificar y capturar a los responsables de estos hechos. El Gobierno anunció recompensas y reiteró que no permitirá que este tipo de acciones violentas intimiden a la fuerza pública ni a la ciudadanía.

Mientras tanto, en Popayán se mantiene la vigilancia reforzada y continúan las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del vehículo con explosivos hallado cerca de la estación de Policía Sur.

