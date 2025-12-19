La JEP ratifica máxima condena contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía por falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó una de las sanciones más severas impuestas hasta ahora contra un alto oficial del Ejército Nacional por crímenes relacionados con los llamados falsos positivos.

RELACIONADO JEP identifica quinta víctima en La Escombrera a un año de los hallazgos en Medellín

JEP ratifica máxima condena contra coronel en retiro por falsos positivos

El Tribunal para la Paz condenó a 20 años de prisión al coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien se desempeñó como comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar.

En el fallo, la JEP declaró a Mejía Gutiérrez responsable del delito de homicidio en persona protegida, tanto en el marco del Código Penal colombiano como en su calidad de crimen de guerra conforme al Derecho Internacional Humanitario.

Según el documento judicial, los hechos corresponden a múltiples ejecuciones extrajudiciales cometidas contra personas que se encontraban desarmadas, heridas o que ya habían sido reducidas.

Las víctimas fueron presentadas de manera ilegítima como bajas en combate, en una práctica sistemática atribuida a la unidad militar bajo su mando.

En la sentencia se hace referencia a numerosos casos, incluidos hombres plenamente identificados y otras víctimas que no pudieron ser individualizadas.

El tribunal determinó imponer la pena ordinaria de 20 años de privación efectiva de la libertad, negando cualquier beneficio como la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria o sanciones alternativas.

Asimismo, ordenó la expedición de la orden de captura, la cual se hará efectiva una vez la decisión quede en firme.

La JEP también precisó que el coronel (r) continuará sometido al régimen de condicionalidad propio de esta jurisdicción, lo que implica cumplir estrictamente las obligaciones adquiridas al acogerse al sistema transicional.

Condenan a coronel Publio Hernán Mejía por falsos positivos

Entre ellas, se estableció la prohibición de salir del país sin autorización previa del tribunal, instrucción que deberá ser comunicada a Migración Colombia.

Una vez ejecutoriada la sentencia, la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la sanción quedará a cargo de la misma Sección de Primera Instancia, tal como lo establece la normativa de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Además, el fallo será remitido a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes que conocieron los procesos relacionados con estos hechos, con el fin de garantizar el cierre y la seguridad jurídicos del condenado.