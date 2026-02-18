Video: captan a los primeros ‘therian’ en Bogotá y el clip se hizo viral

Un video que comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas ha generado sorpresa entre los usuarios de la capital colombiana, luego de mostrar a varias personas que, según los comentarios, pertenecerían a la comunidad conocida como ‘therian’. Las imágenes, grabadas en un sector cercano a Cinemática, en Bogotá, han provocado todo tipo de reacciones, ya que hasta ahora no se habían reportado escenas similares en espacios públicos de la ciudad.

El clip se volvió viral luego de que una usuaria compartiera en redes un supuesto ‘flyer’ en el que se invitaba a personas identificadas como ‘therian’ a una convocatoria en la Universidad de los Andes. En una de las respuestas a la publicación, otro usuario adjuntó un video en el que se observan tres personas en las afueras de Cinemática, realizando movimientos y gestos que, según los comentarios, imitan el comportamiento de animales.

Las imágenes han llamado la atención por la naturalidad con la que los protagonistas se desplazan, agachados, con movimientos corporales propios de cuadrúpedos, lo que generó curiosidad y debate entre los internautas.

¿Qué es un ‘therian’?

El término ‘therian’ proviene de la palabra “therianthropy”, un concepto utilizado en comunidades de internet para describir a personas que se identifican, en un plano espiritual o psicológico, con un animal no humano. Quienes se consideran ‘therian’ aseguran sentir una conexión profunda con determinadas especies y, en algunos casos, adoptan comportamientos simbólicos relacionados con ese animal.

Es importante señalar que este fenómeno no implica necesariamente una creencia literal de transformación física, sino que suele estar asociado a una identidad personal, una expresión cultural o una comunidad virtual. La práctica se ha popularizado en redes sociales, especialmente entre jóvenes, donde comparten experiencias, símbolos y encuentros.

El video que sorprendió a los usuarios

El clip que circula en redes muestra a tres personas frente a Cinemática, en una zona transitada de la ciudad. En las imágenes se les ve desplazándose con posturas encorvadas, movimientos de manos y piernas similares a los de animales, e incluso interactuando entre sí de manera que refuerza esa interpretación.

La escena ha generado comentarios divididos: mientras algunos usuarios lo toman como una expresión cultural o una forma de identidad, otros lo ven como una situación extraña o inusual en el espacio público. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la convocatoria mencionada en el ‘flyer’ ni sobre la identidad de las personas que aparecen en el video.

Lo cierto es que el clip ya se ha viralizado y ha puesto sobre la mesa un fenómeno poco conocido para muchos, que ahora comienza a generar conversación entre los ciudadanos de Bogotá.