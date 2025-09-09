CANAL RCN
Colombia

"Me ultrajaron y me dejaron sin sustento": vendedora informal denunció violento decomiso de su puesto en Bogotá

Autoridades llegaron a las 11:20 de la noche a retirarle su tráiler sin mostrar documentos.

Foto: Referencia / Secretaría de Ambiente.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
07:10 p. m.
En Bogotá, una vendedora informal denunció que fue víctima de un operativo nocturno en el que le decomisaron el tráiler con el que trabajaba, sin entregarle notificación escrita ni explicaciones claras.

La mujer asegura que el negocio era su única fuente de ingresos y la manera de costear los tratamientos médicos que requiere por su enfermedad.

Vendedora informal denunció violento decomiso de su puesto en Bogotá

Según el testimonio de Martha Alicia Hernández, los hechos ocurrieron el 4 de septiembre, hacia las 11:20 de la noche, cuando un grupo de uniformados de la Policía y funcionarios de la administración distrital llegaron hasta el lugar donde tenía su puesto de trabajo.

Allí le informaron de manera verbal que debían retirarle el tráiler como parte de un procedimiento de control del espacio público.

La mujer denunció que durante la diligencia nunca le mostraron una orden escrita ni recibió un documento que justificara la medida.

No me dieron un documento, no me informaron, no me llamaron. Lo único que me decían era que estaban cumpliendo con las normas del espacio público, que iban a quitar todos los tráiler que había alrededor.

Sostuvo que la forma en que se desarrolló el operativo fue agresiva y sin respeto por su situación personal.

No sé por qué me lo quitaron, por qué me ultrajaron de la manera que me ultrajaron, porque fueron groseros, fueron mejor dicho de todo.

Su hija también expresó inconformidad con el procedimiento y cuestionó la falta de aviso previo:

Si mucho, una tutela, quedó mal, listo. Pero ¿por qué no nos avisaron? Porque esta acción debe llegar a las 11 de la noche y quitarnos todo.

Con su negocio costeaba sus tratamientos médicos

La comerciante, que asegura tener una discapacidad y vivir exclusivamente de ese trabajo, relató con preocupación que el decomiso la dejó sin forma de sostenerse:

Me estoy es muriendo lentamente y ustedes no me dejan trabajar pa’ pagar mi enfermedad que tengo.

En su relato, resaltó que con el negocio financiaba su salud y pedía solidaridad no solo para ella, sino también para otros vendedores que se encuentran en la misma situación.

Con este negocio, con este trabajo yo me pago mi salud. Vivo de esto, tengo una enfermedad que no puedo trabajar en otro lado. Ahora pido solidaridad por mí, por todos mis compañeros de trabajo, que no se haga todo esto que me hicieron a mí.

