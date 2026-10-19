¿Verónica Alcocer influyó en la compra de los aviones suecos Gripen? Dio tajante respuesta

La exprimera dama Verónica Alcocer rompió el silencio y, en entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, se pronunció por primera vez acerca de los señalamientos en su contra.

Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, señaló a Alcocer de presuntamente estar implicada en una red de tráfico de armas y droga. Se refirió a los viajes a Venezuela, de los cuales supuestamente retornó con 2.5 millones de dólares.

Verónica Alcocer le contestó a Eva Ferrer

Durante la entrevista con Noticias RCN, la exprimera dama negó los señalamientos: “Nunca en vida he tenido 2.5 millones de dólares. Es falso, el señor Manel Grau ya desmintió esa información”.

Otro tema mencionado por Alcocer tuvo que ver con el contrato que el gobierno de Gustavo Petro cerró con la empresa sueca Saab para adquirir 17 aviones Gripen E/F.

El 22 de noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa, encabezado en ese momento por el general (r) Pedro Sánchez, anunció la noticia del negocio firmado el 14 de noviembre.

Saab y el gobierno acordaron el pago de 16.5 billones de pesos, en un lapso de siete años, para adquirir las aeronaves. En el negocio se contempló un offset, es decir, las compensaciones que acompañan al contrato.

“Falso de toda falsedad”: la respuesta de Alcocer

Paralelamente, el medio de comunicación sueco Expressen reveló que Alcocer mantenía un estilo de vida lujoso en Estocolmo. Esto, después de quedar incluida en la lista Clinton, al igual que el expresidente Petro.

Expressen mostró que la exprimera dama presuntamente frecuentaba restaurantes costosos en reconocidos sectores suecos, así como tener contactos con empresarios, fundadores de marcas de champán, de cosméticos y demás figuras de élite.

Con esta información, Alcocer fue señalada por supuestamente haber influido en el contrato, dado que fue cerrado con una empresa de Suecia.

Sobre este asunto, esto respondió: “Me enteré de que había habido una negociación del Estado colombiano con el sueco el día que intentaron involucrarme en este hecho. No tenía ni idea y me limité exclusivamente durante el viaje oficial a Suecia (en junio de 2024) a acompañar a mi esposo Gustavo Petro a reuniones meramente de protocolo. Falso de toda falsedad”. Aseguró que no tuvo relación el negocio con su estadía en el país europeo.