¿Acciones de SpaceX para cada menor de los Estados Unidos? El nuevo anunció con el que sorprendió Musk

Un ambicioso compromiso económico sacudió el lunes, 19 de octubre, a las familias estadounidense: alrededor de 73 millones de niños y adolescentes se convertirán en accionistas de SpaceX.

Así lo anunció el magnate Elon Musk, que prometió transferir una acción de la compañía aeroespacial a cada menor de 18 años, en 2027.

No ofreció detalles operativos sobre la logística de la distribución masiva, pero catalogó la iniciativa como "la primera de muchas" mediante una publicación en su red social X.

Space X: una de las firmas más valiosas tras su salida a la bolsa

El anuncio de Musk se produce, semanas después, a otra llamativa oferta de carácter financiero, aunque en el escenario político de los Estados Unidos. En septiembre, el presidente Donald Trump prometió un desembolso de 5.000 dólares a cada adulto del país, si el Partido Republicano conserva la mayoría legislativa en las elecciones de medio mandato, de noviembre próximo.

La movida corporativa involucra a una de las firmas más valiosas del mercado. SpaceX marcó un hito financiero al recaudar 85.700 millones de dólares en junio durante su salida a bolsa, la mayor oferta pública inicial registrada en la historia.

A nivel operativo, la firma aeroespacial consolidó este año sus aspiraciones hacia Marte al lograr en septiembre que su megacohete Starship alcanzara la órbita terrestre por primera vez.

Musk sigue siendo el hombre con la mayor fortuna del planeta

Detrás de este movimiento se encuentra la mayor fortuna del planeta. Musk posee el 38% de las acciones de SpaceX y, según un informe publicado en marzo por la revista Forbes, el empresario se mantuvo, por segundo año consecutivo, como la persona más rica del planeta.

Además, logró duplicar su patrimonio neto —al pasar de 342.000 millones a 839.000 millones de dólares—, acumulando más del triple del capital totalizado por el segundo y tercer puesto de la lista de multimillonarios.