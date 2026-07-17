Capturados falsos operarios en Teusaquillo: hurtaban redes de telecomunicaciones

La Policía Nacional reportó la captura de tres hombres que se hacían pasar por operarios de una empresa de telecomunicaciones en el sector de Teusaquillo, en Bogotá.

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Los sujetos fueron sorprendidos manipulando cajas de la red telefónica en la vía pública, portando overoles con distintivos de la compañía.

Carnés falsos y verificación empresarial

Durante la intervención, los patrulleros solicitaron identificación a los sospechosos, quienes presentaron carnés que levantaron sospechas.

Un supervisor de la empresa confirmó que los tres no tenían relación laboral ni contractual con la entidad, lo que permitió establecer la suplantación.

Delitos imputados

El Mayor Fabián Blanco, comandante de la Estación de Policía Teusaquillo, señaló que “los ciudadanos fueron sorprendidos en flagrancia mientras intervenían de manera ilegal las estructuras de la red telefónica de la ciudad”. Añadió que “tras verificar la información con la empresa, se confirmó que no existía vínculo alguno con los capturados”.

Los tres hombres quedaron a disposición de la autoridad competente por los delitos de daño a bienes del Estado, usurpación de derechos de propiedad industrial y hurto.