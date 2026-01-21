CANAL RCN
Colombia Video

Caso de frambuesas envenenadas: ¿Qué tan peligroso es el talio? Esto dicen los expertos

El talio es un químico que, inclusive en pequeñas dosis, termina siendo mortal.

Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

enero 21 de 2026
06:05 p. m.
Siguen las investigaciones sobre la muerte de dos menores de edad que consumieron unas frambuesas envenenadas. El centro de la polémica ha estado sobre Zulma Guzmán Castro, quien es la principal sospechosa.

El punto de partida del caso es el 3 de abril de 2025. Aquel día, un domiciliario entregó el producto en el apartamento donde estaban ambas, el cual queda en Los Rosales, norte de Bogotá.

¿Cuánto talio consumieron las niñas?

Noticias RCN conoció los chats que tuvo el repartidor con una mujer, quien sería Zenaida Vargas Pava, cercana a Guzmán y habría sido quien le entregó las frambuesas al domiciliario. Las conversaciones muestran cómo habrían acordado el pago del envío por $12.000.

Por cielo y tierra buscaron a Guzmán, hasta que finalmente la ubicaron en Londres. El 16 de diciembre, la rescataron del río Támesis cuando pretendía acabar con su vida y posteriormente la llevaron a una cárcel, a la espera de que la extradición surta.

La última revelación la conoció en primicia Noticias RCN. De acuerdo con el dictamen de toxicología, el cual está bajo el poder de la Fiscalía, se supo la cantidad de talio que consumieron las jóvenes.

Resulta que ambas comieron galletas, café y las frambuesas; siendo estas últimas las únicas envenenadas con alta concentración de talio. El sabor estaba camuflado por chocolate blanco y amargo.

Los efectos previos a la muerte por consumir talio

El dictamen precisó que había una concentración superior a los 20 ug/ml (20 mg/l). En diálogo con Noticias RCN, el CEO de la Unidad de Investigación Criminal, Yefrín Garavito, señaló que una concentración superior a 6 mg es mortal, aunque solo con un miligramo puede haber intoxicación.

En ese orden de ideas, las niñas consumieron más del doble de la cantidad calificada como peligrosa.

La Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) de Estados Unidos indica que el talio genera complicaciones en el sistema nervioso, pulmones, corazón, hígado y riñones. Además, hay pérdida de cabello, vómito, diarrea y dolores en las articulaciones antes de la muerte.

