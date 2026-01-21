Primicia | Dictamen de toxicología reveló la letal dosis de talio en las frambuesas del caso Zulma Guzmán

Noticias RCN conoció en exclusiva el dictamen de toxicología en poder de la Fiscalía sobre la muerte de dos menores de edad tras consumir unas frambuesas envenenadas con talio que llegaron en un domicilio a su residencia, en Los Rosales, norte de Bogotá.

En el análisis forense se estudiaron tres elementos que consumieron los jóvenes el 3 de abril: galletas, café y frambuesas.

Las primeras conclusiones sobre las dos primeras sustancias revelan que:

En la muestra descrita como 'galletas horneadas' analizada no se detectaron las sustancias investigadas. En la sustancia café analizada no se detectaron las sustancias investigadas.

La concentración de Talio que tenían las frambuesas que envenenaron a dos menores

En las frambuesas envenenadas se encontró una alta concentración de talio; así lo revela el dictamen:

En la muestra descrita como ‘frambuesas bañadas en chocolate amargo y chocolate blanco’ analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 ug/ml (20 mg/l). En la muestra de contenido gástrico analizada se detectó talio en una concentración superior a 20 ug/ml (20 mg/l).

Lo que causó el talio en el cuerpo de las menores envenenadas

Noticias RCN consultó un Yefrín Garavito, CEO de la Unidad de Investigación Criminal, para analizar qué tan alto fue el nivel de concentración del químico hallado en los cuerpos de las menores:

“A nivel médico-legal podemos demostrar que las concentraciones superiores a 6mg de talio pueden llegar a ser mortales, de manera inmediata, a pesar de que 1g hacia adelante se considera extremadamente tóxico.

El documento de toxicología es determinante para determinar la severidad y los agravantes por los que es investigada Zulma Guzmán Castro, quien se encuentra en Reino Unido a la espera de su extradición para responder por el delito de homicidio agravado.