Plan Candado logró frustrar robo armado en Valle del Cauca: capturaron a integrantes de la Dagoberto Ramos

El hecho se registró cuando cuatro trabajadores se movilizaban en una camioneta y fueron interceptados por dos hombres armados.

Foto: Policía Nacional

enero 20 de 2026
12:15 p. m.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitió frustrar un violento hurto armado en zona rural del municipio de Cerrito, Valle del Cauca, y culminó con la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes del grupo armado organizado (GAO) Dagoberto Ramos, así como la recuperación del vehículo robado.

Autoridades frustran robo en Valle del Cauca

El hecho se registró cuando cuatro trabajadores, que adelantaban labores de control biológico, se movilizaban en una camioneta.

Al terminar su jornada y cuando se disponían a abandonar el lugar, fueron interceptados por dos hombres armados, uno de ellos con una subametralladora y el otro con una escopeta.

Según el reporte oficial, los sujetos, vestidos de negro, obligaron a las víctimas a descender del automotor. Dos de los trabajadores fueron dejados en el sitio, mientras que los otros dos fueron forzados a subir a la parte trasera del vehículo.

Durante el asalto, los agresores aseguraron pertenecer al GAO Dagoberto Ramos y manifestaron que su propósito era apoderarse de la camioneta.

Además, despojaron a las víctimas de sus teléfonos celulares, las obligaron a cubrirse el rostro y emprendieron la huida con dirección al corregimiento de Tienda Nueva.

La rápida alerta emitida a través de las redes de apoyo ciudadanas permitió la activación inmediata del Plan Candado.

En cuestión de minutos, unidades de la Policía Nacional, con el respaldo del Ejército, instalaron controles en la vía que comunica a los municipios de Florida, en el Valle del Cauca, y Miranda, en el departamento del Cauca.

En uno de estos puntos fue ubicado el vehículo hurtado, lo que condujo a la captura en flagrancia de los dos sospechosos por el delito de hurto calificado.

Capturan a dos integrantes de la Dagoberto Ramos en Valle del Cauca

El procedimiento contó con el apoyo de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Valle, efectivos del Ejército Nacional y personal de la Estación de Policía de Palmira.

De manera paralela, el GAULA logró localizar a los trabajadores afectados en la vía Pradera–Florida, garantizando su seguridad y trasladándolos posteriormente a instalaciones policiales para que interpusieran la respectiva denuncia.

