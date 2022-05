Viajeros terrestres afectados por arremetida del Clan del Golfo

Sigue siendo delicada la situación de orden público que se vive en varias regiones del país por cuenta del accionar criminal del Clan del Golfo.

Noticias RCN conoció la historia de una mujer que lleva cinco días durmiendo en la terminal de transportes de Montería debido a que no ha logrado conseguir un tiquete para trasladarse al municipio de Tierra Alta, al sur de Córdoba.

Esto como consecuencia de los constantes ataques del grupo criminal que han hecho que algunas rutas terrestres se restrinjan.

Rosa lleva cinco días en la terminal de transportes de la ciudad, duerme en sillas plásticas y sus días pasan intentando conseguir tiquetes para Tierra Alta.

“Sí, duermo aquí en las sillas y a veces en el suelo cuando ya no encuentro, incluso esta almohadita me la regalaron aquí en la terminal, porque yo incluso he estado enferma, es que yo viajé enferma y estoy enferma”, señaló Rosa Meza, viajera afectada.

Rutas reactivadas tras la alerta por acciones terroristas

Como Rosa, hay cerca de 20 pasajeros más que necesitaban llegar al Urabá Antioqueño desde la semana pasada y que apenas hoy, a medida que se normaliza la situación, ven con esperanzas el poder llegar a sus destinos.

“Caucasia, Maicao, Cartagena. Salieron dos vehículos hacia apartado, Turbo. Ya se reactivó la ruta a Lorica con dos vehículos y a Planeta Rica también se reactivó con dos vehículos. Los que están saliendo no son de rotación sino dependiendo de la demanda”, agregó Sixta Lora, gerente de operaciones de la terminal de transportes.

Cabe mencionar que el comercio de Montería abrió de nuevo sus puertas este lunes y en el 60% de los colegios se volvió a clases presenciales, el resto tuvo jornada virtual.

