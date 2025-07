“Pasé de ser la heroína a la traidora”: duro mensaje de la vicepresidenta Francia Márquez

Durante el evento ‘Juntas por la Restauración de Nuestra Dignidad’ celebrado en Cali, la vicepresidenta Francia Márquez no se guardó nada y lanzó duras críticas.

La vicepresidenta aseguró que se ha sentido instrumentalizada, desgastada y desechada: “El día que ganamos en segunda vuelta fue un día que nos permitió hacer presencia, pero no se nos reconoció”.

Las frases que más retumbaron

Márquez afirmó que fue una voz de esperanza que recorrió el país. Sin embargo, estando en el Gobierno, las cosas cambiaron. “Pasé de ser el fenómeno político, la heroína; a ser la traidora”.

Sumado a ello, la funcionaria señaló que tuvo la misión de crear una institución sin estructura, recursos ni apoyo; haciendo referencia al Ministerio de la Igualdad.

De la mano con este asunto, Márquez sostuvo que le exigieron cinco viceministros, a pesar de que ella consideraba que con tres ya era bastante: “Me acusaron de no ejecutar cuando jamás me entregaron un instrumento para hacerlo”.

Se promovió la idea de que, como soy negra, seguro robo sin haber tocado un peso. Me trataron como criminal porque el color de mi piel tristemente para muchos me hace culpable.

La vicepresidenta continuó mostrando su inconformidad. Otra frase que lanzó es que cuando le exigieron ser sumisa y exigir respeto, la llamaron arrogante; pero que cuando guarda prudencia, la tildan de complicidad.

“Soy útil para ganar elecciones, pero no para gobernador (...) Se nos quiere en la foto pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz”, aseguró Márquez.

No voy a fingir que no me duele, que no cansa, que no desgasta. Tengo ganas de gritar. Tengo ganas de contar cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en sus desconfianzas, y luego nos culpa por no respirar.

Reacciones al discurso

Las reacciones no se hicieron esperar. Una de las primeras personas en apoyar a la vicepresidenta fue la representante Lina María Garrido. La congresista fue una de las parlamentarias que dio el discurso de oposición en el 20 de julio tras la instalación del Congreso. Sus palabras fueron fuertes contra Petro.

Con respecto a Márquez, Garrido aseguró que el Gobierno la condenó y olvidó: “Allá (en Cauca) siguen esperando los frutos de tener a una de sus hijas en el cargo más importante del país”.

Lo que el presidente Gustavo Petro le ha hecho a Francia Márquez es repudiable. Las mujeres y los afros deben cobrar esa factura en las elecciones de 2026.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal la cuestionó: “Olvida las decisiones que ha tomado junto a Petro, son las que están eliminando el empleo, la seguridad, la salud y la esperanza de millones de colombianos. Ustedes son los responsables de este desastre”.