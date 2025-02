Vicepresidenta Francia Márquez rechaza caso de “acoso” en el Ministerio de Igualdad

Francia Márquez, quien se desempeña como vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad, se refirió este 19 de febrero al que sería un nuevo caso de acoso al interior de esa cartera.

Según manifestó, el día 14 del mismo mes fue informada a través de una carta de renuncia, sobre la presunta comisión de una “conducta de acoso, de la que habría sido víctima una funcionaria” del Ministerio de la Igualdad.

Por esta razón tomó la determinación de trasladar el caso a la Procuraduría General de la Nación, para iniciar las correspondientes investigaciones.

“Se dispusieron todos los canales de atención a través de SALVIA para acompañar a la funcionaria para brindarle toda la atención en el proceso que decida tomar, de conformidad con los principios de confidencialidad, respeto y debido proceso”, detalló en un documento la ministra y vicepresidenta.

RELACIONADO Policía de Barranquilla investiga denuncia por presunto acoso a una subintendente

De igual forma, solicitó a la Dirección de Prevención y Atención de Violencias Contra las Mujeres tomar medidas preventivas en ese ministerio.

“Rechazamos cualquier forma de violencias de género que ocurren en cualquier ámbito institucional y social, y seguiremos trabajando para la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación”, enfatizó a través del comunicado.

Finalmente, envió un contundente mensaje alrededor de estos casos:

Para mi este no es solo un cargo, es un compromiso de vida. Desde siempre he luchado por la justicia, por la dignidad de quienes han sido silenciados y por un país donde la igualdad no sea solo un discurso, sino una realidad. Hoy, como siempre, estoy dispuesta a defender esta causa hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste y pase lo que pase. No voy a titubear, porque sé que la confianza de quienes han creído en esta lucha no se traiciona. Daré el ejemplo, porque el liderazgo verdadero no se firma en papeles, se demuestra en cada decisión y en cada acto.