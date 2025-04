Lucía Tamayo, víctima de ataque con agente químico, pide a la justicia que no la deje sola

Lucia Tamayo fue atacada con ácido hace cinco años, por parte de su expareja sentimental. Hoy, su historia es un ejemplo de resiliencia y esperanza, pues tras varias cirugías reconstructivas y obstáculos, ella ha logrado salir adelante con fortaleza.

“Cuando veo mis cicatrices me recuerdan lo fuerte y valiente que he sido”, asegura Lucia, una sobreviviente de ataque con agente químico.

En 2020, su expareja, en complicidad con su hermana y una tercera persona, le arrojaron una sustancia química en la cara.

En su momento, le arrebataron la vista y la autoestima. Pero su fuerza y deseo de salir adelante fueron más fuertes.

Con el apoyo de su dermatóloga, Lucia ha logrado transformar esas marcas de dolor en signos de valentía.

Hoy, Lucia le pide a la justicia que no la abandone, pues quienes le hicieron daño y pagan cárcel por el delito de lesiones personales, podrían estar próximos a quedar en libertad.

Ataques con agente químico en Colombia

A pesar de que existe una legislación para castigar los ataques con agentes químicos, Colombia ocupa el tercer lugar a nivel mundial en casos de este tipo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, el 80% de las víctimas son mujeres y el 82% de los agresores han sido hombres con los que ellas tuvieron algún tipo de relación sentimental, laboral o de amistad.

Mediante la ley 1773 de 2016, los ataques con agente químico fueron tipificados como un delito acreedor a una pena de 150 a 240 meses de prisión, y a multas de hasta 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con la ley, la pena puede aumentar hasta una tercera parte si el ataque afecta el rostro de la víctima.

¿Cómo denunciar un ataque con ácido?

De acuerdo con la ruta definida por el Ministerio de Justicia, lo primero que debe hacer una víctima de ataque con agente químico es buscar atención médica inmediata para evitar daños físicos mayores.

Entre las recomendaciones están no sumergir a la víctima en agua; no tocar ni reventar las ampollas; retirar cualquier accesorio del cuerpo; no utilizar jabones, leche, sábila, yogurt, vinagre, alcohol, bicarbonato o cualquier alimento; no frotar la herida ni tocarse los ojos.

Para poner la denuncia, las víctimas pueden acudir a las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, Salas de Atención al Usuario, comandos de Policía, los CAI, Casas de Justicia o comunicarse al 123.