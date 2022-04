“Víctimas no aceptan perdón pactado entre terceros”: abogado en audiencia de Jhonier Leal

Una nueva audiencia se llevó a cabo en el caso por el asesinato del reconocido estilista, Mauricio Leal, y su madre Marleny Hernández, en la que se busca emitir la sentencia condenatoria en contra de Jhonier Leal, confeso asesino de sus familiares.

Durante su intervención, el abogado de las víctimas envió un mensaje contundente a los jueces y a la Fiscalía, en el que señaló que el preacuerdo entre el victimario y los fiscales es una “burla y un irrespeto a la memoria de las personas asesinadas”, pues no la considera proporcional a la gravedad del crimen perpetrado por Leal en contra de su hermano y su madre.

Además, el abogado Elmer José Montaña recalcó que las víctimas no aceptarán el perdón pactado entre terceros, es decir entre la Fiscalía y Jhonier, pues representa un proceso en el que no participaron y que no representa lo que necesitan para “sanar sus heridas”.

La fiscalía haría mal en imponer preacuerdo a la fuerza, porque es un premio al victimario.

Asimismo, el abogado enfatizó en que no puede ser que la Fiscalía ofrezca condenas mínimas para lograr que el imputado acepte los cargos, y calificó el caso como un hecho que “lacera los sentimientos de las víctimas y de la sociedad, por lo cual la proporcionalidad del castigo surge como herramienta legítima”.

Las víctimas sienten que el sistema judicial desconoce su sufrimiento y que la justicia impone un modelo aberrante que desconoce la proporcionalidad del castigo.

¿Qué estipula el preacuerdo?

Cabe recordar que tras la aceptación de responsabilidad frente al crimen por parte de Jhonier Leal, la Fiscalía General de la Nación estableció un preacuerdo en el que se considera una pena de 330 meses, es decir, 27 años y 6 meses de prisión por el asesinato de Mauricio Leal y Marleny Hernández, además del ocultamiento del material con el que se cometió el crimen.

Además, según lo expuesto por el abogado Montaña, esta condena podría tener una reducción de hasta 12 años por buena conducta, e incluso Jhonier podría solicitar acceso a la libertad condicional luego de los 16,5 años de pena.

Debido a estas apreciaciones, el defensor de las víctimas expresó que “la Fiscalía omitió el cargo de tortura, porque implicaba una pena mayor y con esto el preacuerdo no iba a resultar tan beneficioso para Leal”.

Finalmente, el mensaje de Montaña fue que “la pena pactada es irrisoria e injusta con las víctimas. El mensaje es que entre más cruel y brutal sea el crimen, mayor beneficio obtiene el victimario”.