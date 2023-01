¿Quién es Víctor de Currea-Lugo y por qué declinó ser embajador de Emiratos Árabes?

El Gobierno Nacional nuevamente hizo una designación fallida. Esta vez con el cargo de embajador de Emiratos Árabes, en el que se postuló a Víctor de Currea-Lugo, un profesor y periodista que trabajó en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Javeriana. Tiene formación política y es conocedor de Oriente Medio; sin embargo, en su trayectoria también pesan una serie de señalamientos sobre acoso sexual que desplomaron su designación rápidamente.

El presidente Gustavo Petro lo había elegido para asumir el cargo. En ese momento acusaciones del pasado salieron nuevamente a la luz. Son dos puntualmente: la primera en la Universidad Javeriana, que datan de 1014. Según él, su salida de la institución se debió a toda una persecución en su contra y en contra de otras dos profesoras más que fueron señaladas de tener problemas mentales y de robo. De acuerdo con su versión, fue "víctima" de matoneo y de calumnias. NoticiasRCN.com preguntó a esta institución las razones por las cuales el docente se retiró de la universidad, pero aún no ha obtenido una respuesta.

La segunda, también según su versión, fue resultado en gran parte de la primera. Ocurrió en la Universidad Nacional. Lo que explica es que él iba a participar en un debate sobre acoso y por los rumores del pasado muchas estudiantes opinaron sobre el tema. Una de ellas aseguró que no estaba de acuerdo con su participación en la conversación porque el “ni siquiera sabía que LinkedIn no era una aplicación para coquetear”, este comentario haciendo referencia a que el exprofesor invitaba algunas estudiantes a tomar café por medio de esta red social, o al menos eso fue lo que explicó. También dijo que se trataba de una igualación entre “coqueteo y violencia sexual”.

Aquí respondo, de manera detallada, a las acusaciones en mi contra. Dejo en manos del presidente Petro la decisión final. Gracias por las voces de apoyo recibidas: https://t.co/UFpsWE95Wd Fin del comunicado — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) January 16, 2023

Aunque Lugo se pronunció al respecto después de la polémica generada, al parecer esto no habría sido suficiente, pues inicialmente él había afirmado que dejaría en manos del mandatario colombiano el dejar o no en pie la designación, pero este jueves 19 de enero fue el mismo quien declinó del cargo, explicando: "Gracias al presidente @petrogustavo por designarme como embajador. No quiero, de ninguna manera, ser un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición. Declino a su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue", escribió.