CANAL RCN
Colombia

Bogotá: 47 heridos y un trancón monumental se registran en accidente múltiple en la Avenida Boyacá con Primera de Mayo

La conectante se encuentra cerrada y varias rutas han tenido que desviarse y omitir pardas sobre las vías afectadas.

Foto: Suministrado a Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 15 de 2025
09:54 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Varias personas que, en la mañana del viernes 15 de agosto, se dirigían a cumplir sus compromisos, quedaron atrapadas en un trancón monumental, en la intersección de la avenida Boyacá con Primera de Mayo.

En este punto de la capital colombiana se registró un choque múltiple, entre dos buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), un bus de servicio urbano y un vehículo particular.

VIDEO | Bus del SITP embistió a una persona y chocó con una vivienda: hubo varios lesionados
RELACIONADO

VIDEO | Bus del SITP embistió a una persona y chocó con una vivienda: hubo varios lesionados

De acuerdo con la información compartida por las autoridades de tránsito, uno de los buses perdió el control y golpeó con un separador vial, desencadenando el choque con los demás vehículos.

El accidente generó desvíos y requirió que unidades de emergencia intervinieran:

Al lugar, llegaron unidades de emergencia para atender a los heridos que, de momento, son 47. Así lo dio a conocer la Secretaría de Movilidad, a través de sus redes sociales:

“Se presenta un choque contra objeto fijo, en la localidad de Kennedy, en donde un bus colisionó contra un separador, en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, en sentido Sur - Norte. Hay ambulancias en el punto y una unidad de la Policía de Tránsito ya fue asignada”.

Además, se generaron cierres en la intersección de ambas vías, por las que transitan cientos de personas en el suroccidente de la ciudad: “Por siniestro múltiple en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, en el sentido Sur-Norte, se realiza el cierre de la conectante. Un grupo guía, agentes civiles y la Policías de Tránsito de Bogotá realizan cierres y desvían los vehículos en la zona”.

Como rutas alternas, recomendaron a los conductores tomar la Avenida Carrera 68 o la Avenida NQS.

Bogotá empezó a inmovilizar bicitaxis que se muevan por las ciclorrutas: esta es la razón
RELACIONADO

Bogotá empezó a inmovilizar bicitaxis que se muevan por las ciclorrutas: esta es la razón

Transmilenio anunció retrasos, la omisión de paradas en sus buses del Sitp, y el cierre de una de sus estaciones:

A pesar de que el siniestro es atendido a esta hora por unidades de Tránsito y equipos de emergencia, TransMilenio informó que “los servicios de TransMizonal de la zona pueden tener retrasos. La operación de la estación San Mateo se encuentra suspendida de manera temporal. El equipo de atención al usuario en vía brinda información y la opción de movilidad con la ruta alterna circular San Mateo. La flota retorna en Terreros y los servicios presentan retrasos”.

Y advirtió que “las rutas TransMiZonal 330, CH116, BG902, GA516 y HF603 realizan desvíos y omiten algunas paradas sobre la avenida Boyacá”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Canal RCN

Mejor amiga de Alejandra Gómez envió mensaje tras su fallecimiento

Claudia López

Nuevo rifirrafe en redes: Claudia López y Gustavo Petro se cruzan por caso Carlos R. González

Fenómenos naturales

Un nuevo vuelo de esperanza en Colombia: el hermano de Rafiki está por nacer

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

Chip cerebral podría leer la mente de las personas con una precisión de hasta el 74%

La investigación reveló varias de las ventajas que dicho mecanismo puede representar para las personas que no se pueden comunicar.

Viral

Exparticipante de La Casa de los Famosos se rehusa a comprar camisa por su precio

El creador de contenido generó comentarios al rehusarse a comprar una camiseta por su precio.

Dólar

Dólar en Colombia hoy: así abrió la jornada del 15 de agosto de 2025

Nicolás Maduro

Ecuador declaró terrorista al Cartel de los Soles de Nicolás Maduro: ¿Ayudará a las operaciones de EE. UU.?

Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega ilusiona al hincha de Santa Fe: ¡Hay nueva fecha para su regreso!