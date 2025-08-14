CANAL RCN
VIDEO | Bus del SITP embistió a una persona y chocó con una vivienda: hubo varios lesionados

El hecho se presentó en la localidad de Suba. Cinco personas quedaron lesionadas.

Aparatoso accidente de SITP en Bogotá.
Aparatoso accidente de SITP en Bogotá. Foto: Bomberos Bogotá | Colombia Oscura

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
02:55 p. m.
En horas de la noche del miércoles 13 de agosto ocurrió un grave accidente de tránsito en Bogotá. El hecho se presentó en la localidad de Suba y quedó registrado por las cámaras de seguridad del sector.

Un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), del cual es propiedad el concesionario Consorcio Express S.A.S, embistió a una persona que caminaba por el andén de la calle 132D con carrera 114A. El vehículo terminó estrellado frente a una vivienda.

Cinco lesionados están siendo atendidos

El video mostró que el conductor perdió el control del bus y terminó ocasionando el impresionante accidente. La parte delantera del vehículo quedó totalmente destruida.

Transmilenio lamentó lo ocurrido. Luego que se diera a conocer el suceso, se pusieron en marcha los respectivos protocolos. El cuerpo de bomberos atendió la situación y la Secretaría de Salud se hizo cargo de los lesionados.

Cinco afectados recibieron atención médica y pudieron ser trasladados al centro asistencial cercano, incluyendo a la persona que fue embestida, de quien aún no se conoce su estado de salud.

“Transmilenio continuará reforzando las medidas de control y monitoreo para garantizar la seguridad operacional del Sistema”, indicó la entidad.

Accidentes de tránsito en Bogotá

El Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito (SIGAT), herramienta proporcionada por la Secretaría de Movilidad, indica que con corte al 31 de mayo, 7.982 personas quedaron lesionadas por siniestros viales. En cambio, 214 víctimas fueron fatales.

Ahora bien, en lo corrido de 2024, las autoridades reportaron 22.328 lesionados por causa de los accidentes. Mayo fue el mes con más lesionados: 2.013 y junio el de menores registros: 1.600.

De enero a mayo de este 2025, la tasa de víctimas por 100.000 habitantes mostró que Los Mártires fue la localidad con más registros: 898.8. Las que le siguen fueron Santa Fe, Candelaria, Antonio Nariño y Puente Aranda.

