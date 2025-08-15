Bogotá: 52 heridos y un trancón monumental se registran en accidente múltiple en la Avenida Boyacá con Primera de Mayo

Varias personas que, en la mañana del viernes 15 de agosto, se dirigían a cumplir sus compromisos, quedaron atrapadas en un trancón monumental, en la intersección de la avenida Boyacá con Primera de Mayo.

En este punto de la capital colombiana se registró un choque múltiple, entre dos buses del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), un bus de servicio urbano y un vehículo particular.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades de tránsito, uno de los buses perdió el control y golpeó con un separador vial, desencadenando el choque con los demás vehículos.

El accidente generó desvíos y requirió que unidades de emergencia intervinieran:

Al lugar, llegaron unidades de emergencia para atender a los heridos que, de momento, son 52. Así lo dio a conocer la Secretaría de Movilidad, a través de sus redes sociales:

“Se presenta un choque contra objeto fijo, en la localidad de Kennedy, en donde un bus colisionó contra un separador, en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, en sentido Sur - Norte. Hay ambulancias en el punto y una unidad de la Policía de Tránsito ya fue asignada”.

Además, se generaron cierres en la intersección de ambas vías, por las que transitan cientos de personas en el suroccidente de la ciudad: “Por siniestro múltiple en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, en el sentido Sur-Norte, se realiza el cierre de la conectante. Un grupo guía, agentes civiles y la Policías de Tránsito de Bogotá realizan cierres y desvían los vehículos en la zona”.

Como rutas alternas, recomendaron a los conductores tomar la Avenida Carrera 68 o la Avenida NQS.

Transmilenio anunció retrasos, la omisión de paradas en sus buses del Sitp, y el cierre de una de sus estaciones:

A pesar de que el siniestro es atendido a esta hora por unidades de Tránsito y equipos de emergencia, TransMilenio informó que “los servicios de TransMizonal de la zona pueden tener retrasos. La operación de la estación San Mateo se encuentra suspendida de manera temporal. El equipo de atención al usuario en vía brinda información y la opción de movilidad con la ruta alterna circular San Mateo. La flota retorna en Terreros y los servicios presentan retrasos”.

Y advirtió que “las rutas TransMiZonal 330, CH116, BG902, GA516 y HF603 realizan desvíos y omiten algunas paradas sobre la avenida Boyacá”.