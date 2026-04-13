VIDEO: así fue el reencuentro de los siete desaparecidos en Monserrate con sus familias

Horas de angustia vivieron las familias de siete personas, incluyendo varios menores de edad, que fueron reportadas como desaparecidos en la mañana de este domingo 12 de abril cuando subían el cerro de Monserrate, en Bogotá.

Tras pasar casi 24 horas sin comunicación, las autoridades confirmaron el hallazgo de todos los involucrados, quienes se encontraban a salvo. Una vez fueron extraídos del lugar donde fueron hallados, se realizó una valoración para verificar su estado de salud.

El momento del reencuentro

Familiares de las personas desaparecidas estuvieron presentes durante varias horas en un Puesto de Mando Unificado a la espera de noticias. Una vez se concretó el rescate, lograron reencontrarse con ellos y sentir el alivio de que la situación no pasó a mayores.

En una de las carpas instaladas, personal de la Defensa Civil llevó a los dos adultos y cinco menores rescatados al punto donde los esperaban varios de sus familiares. De esta manera, se concretó una labor que llevó varias horas de operativo de búsqueda.

Bomberos de Bogotá y detalles del rescate

Paula Jimena Henao, directora del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, entregó un balance sobre el operativo. Confirmó que se activaron los protocolos de emergencia con articulación de la Defensa Civil, Policía, Ejército, Ministerio de Salud y otras entidades.

"Fue un trabajo articulado muy organizado a través de diferentes frentes de trabajo y fuertes de tarea", comentó, destacando el trabajo de la Defensa Civil al momento de efectuar el rescate de todas las personas desaparecidas.