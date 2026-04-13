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"Están bien, están vivos": Hallan a las siete personas desaparecidas en el Cerro de Monserrate

El grupo de vecinos fue encontrado con vida por las autoridades tras casi 24 horas sin rastro de su paradero.

Yhonay Díaz

abril 13 de 2026
08:12 a. m.
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Sore las 8:00 de la mañana de este lunes 13 de abril, tras casi 24 desaparecidos, las autoridades confirmaron la ubicaión de las siete personas que se perdieron en el ascenso al Cerro de Monserrate, este domingo.

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El grupo estaba conformado por dos adultos de 22 y 25 años y cinco menores, entre ellos un niño de nueve años, quienes perdieron comunicación con sus familias sobre las 9:00 de la mañana, cuando subían la montaña.

Los cinco menores y los dos adultos fueron encontrados por los rescatistas. Defensa Civil informó que fueron hallados con buen estado de salud.

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Un representante de la Defensa Civil confirmó que los desaparecidos se encuentran con los rescatistas que llevarán a cabo el proceso de descenso para que reciban atención médica en el PMU.

Lo importante es que están vivos y están bien.

"Los van a bajar en varias camionetas, serán atendidos por el personal médico y posteriormente se reunirán con sus familias", explicó el funcionario.

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Un capital humano de 30 personas adelantaba la búsqueda de los desaparecidos en la montaña. Finalmente, fueron ubicados por los rescatistas.

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