VIDEO | Así fue el rescate del alcalde de Chimichagua: lo encontraron en Soacha

Durante el rescate, la Policía capturó a cinco personas y fue aprehendido un menor de edad involucrado en el secuestro.

noviembre 21 de 2025
08:02 a. m.
El alcalde de Chimichagua, Cesar, José David Rocha Quintero, fue rescatado esta mañana por el Gaula de la Policía en el municipio de Soacha, Cundinamarca, tras permanecer secuestrado desde la tarde de ayer. La operación resultó en la captura de cinco personas y la aprehensión de un menor de edad involucrado en el delito.

Según informó la Policía, el mandatario local cayó en una trampa criminal cuando fue contactado para una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo.

Rocha Quintero se desplazaba desde su municipio hacia Bogotá con la intención de concretar esta transacción comercial, sin sospechar que se trataba de un engaño orquestado por una banda delincuencial.

Familiares recibieron llamadas bajo presión de los secuestradores

El secuestro se materializó en un parqueadero ubicado en el barrio La Unión de Soacha. Al llegar al lugar acordado para la negociación, hombres armados interceptaron al alcalde, lo intimidaron y lo privaron de su libertad. Los delincuentes lo mantuvieron retenido en condiciones que aún se investigan.

Pocas horas después del plagio, los familiares y colaboradores del alcalde comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que el propio Rocha Quintero, bajo presión de sus captores, solicitaba el pago de un rescate que oscilaba entre 50 y 100 millones de pesos para garantizar su liberación.

Capturados seis implicados, incluido un menor de edad

Las autoridades activaron inmediatamente los protocolos de búsqueda y rescate. Mediante labores de inteligencia, los uniformados del Gaula lograron ubicar con precisión el lugar exacto donde permanecía retenido el mandatario local.

La información recopilada permitió planificar una operación que culminó exitosamente con la liberación del alcalde sin que resultara herido. En el momento del rescate, dos hombres que custodiaban directamente al alcalde fueron capturados in fraganti.

Posteriormente, las autoridades lograron localizar y detener a otros tres presuntos responsables del secuestro. Adicionalmente, un menor de edad que había participado en la comisión del delito fue aprehendido y quedó a disposición de las autoridades competentes en materia de infancia y adolescencia.

El alcalde Rocha Quintero se encuentra en buen estado de salud y ya rindió su testimonio ante las autoridades judiciales.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continúa las investigaciones para establecer si la banda criminal tiene vínculos con otras organizaciones delictivas o si existen más personas involucradas en este caso.

