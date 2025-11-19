Desgarrador mensaje de hija de Giovanny Ayala, tras el secuestro de su hermano Miguel

Este 19 de noviembre de noviembre, se confirmó una preocupante noticia que genera angustia en dos familias, pues Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, fue secuestrado junto a su manager en el municipio de Cajibío, en Cauca.

A través de un comunicado oficial, el artista pidió respeto y prudencia hasta que se esclarezca lo sucedido. De momento, se reporta que fueron interceptados por hombres armados y fueron llevados hacia zona rural tras una presentación en El Tambo.

Mensaje de la hermana de Miguel Ayala

En sus redes sociales, los hermanos de Miguel Ayala replicaron el comunicado compartido por su padre, expresando su preocupación ante lo sucedido. Natalia Ayala, una de las hijas de Giovanny, compartió una foto familiar junto a un sentido mensaje.

Esto que estamos viviendo es una pesadilla horrible, pero confiamos en que Dios te cuida, te protege y te va a traer de regreso. No estás solo. Cada latido, cada oración y cada lágrima es por ti. Te esperamos. Te amamos.

FOTO: Natalia Ayala en IG

¿Qué dicen las autoridades sobre el secuestro de Miguel Ayala?

El brigadier general Henry Bello, comandante regional 4 de la Policía Nacional, reveló lo que se sabe sobre el secuestro de Ayala y su manager, señalando a los presuntos responsables de este hecho delictivo.

"De acuerdo a las labores de vecindario que adelantamos en el lugar, con otros vehículos se movilizaban hacia Popayán y Cali, es que presuntamente son integrantes de la 'Jaime Martínez' que delinquen en esta jurisdicción son los que han cometido este secuestro".