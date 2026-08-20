Estas son las propuestas de Asocapitales para agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto

A diez días del fuerte terremoto del pasado 10 de agosto, la atención comienza a concentrarse no solo en la emergencia inmediata, sino también en uno de los mayores desafíos que es cómo avanzar con rapidez hacia la recuperación de viviendas, vías, servicios públicos e infraestructura.

En ese escenario, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Asocapitales, presentó al Gobierno Nacional una agenda con seis propuestas prioritarias que buscan aprovechar las herramientas habilitadas durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y el Decreto 1261 de 2026.

La idea central de la propuesta es que los municipios y ciudades golpeados por el terremoto puedan remover temporalmente algunas barreras normativas, agilizar el uso de recursos ya existentes y acelerar la ejecución de obras, sin que esto implique la creación de nuevos impuestos.

Reorientar recursos propios disponibles

La primera propuesta está relacionada con permitir que las entidades territoriales afectadas puedan reorientar recursos propios que ya tienen disponibles, pero que actualmente están destinados a otros fines o permanecen sin utilizar.

En otras palabras, la propuesta busca que, ante una situación excepcional, los territorios puedan tener mayor capacidad para mover recursos y destinarlos a las necesidades generadas por el desastre.

Partir de una "regla fiscal de desastre"

Uno de los puntos que plantea la agenda es establecer una especie de regla fiscal de desastre.

El argumento es que, después de una tragedia de esta magnitud, los territorios pueden enfrentar un doble problema: mientras aumentan los gastos para atender a la población y reparar los daños, sus ingresos pueden disminuir.

Por eso, Asocapitales propone flexibilizar temporalmente algunos indicadores de endeudamiento y límites de gasto cuando el deterioro de las finanzas públicas esté directamente relacionado con la emergencia.

Esto no significaría eliminar los límites constitucionales de capacidad de pago, sino crear condiciones excepcionales para los territorios afectados mientras enfrentan la recuperación.

Garantizar liquidez inmediata

Otro de los principales problemas identificados es el tiempo que puede transcurrir entre el momento en que un municipio necesita comenzar una obra y la llegada efectiva de los recursos nacionales o de otras fuentes de financiación.

Por eso, la tercera propuesta busca garantizar liquidez inmediata.

Asocapitales plantea habilitar créditos de tesorería para entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, así como promover instrumentos de financiación para empresas y MiPymes afectadas por el terremoto.

También propone permitir que los cupos de endeudamiento que ya fueron autorizados y que todavía no han sido utilizados puedan ser reorientados mediante un procedimiento más rápido hacia proyectos de atención, rehabilitación y reconstrucción.

Redistribuir recursos nacionales que ya existen

La agenda también plantea evaluar una redistribución temporal de algunas rentas nacionales ya existentes, sin necesidad de crear nuevos tributos.

Uno de los mecanismos propuestos es destinar temporalmente una parte de los recursos provenientes de la sobretasa al ACPM hacia los territorios afectados, siempre bajo las condiciones legales que correspondan y con una destinación específica para rehabilitación y reconstrucción.

Mecanismo de Obras por Impuestos

Otra de las propuestas busca abrir una ventana extraordinaria para que las empresas puedan participar en proyectos de recuperación mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Asocapitales plantea ampliar temporalmente el acceso a este instrumento para que pueda utilizarse en todos los municipios y distritos afectados por el terremoto, incluso si no cuentan con las condiciones que normalmente se exigen para acceder al mecanismo.

Acelerar las obras financiadas con regalías

El sexto punto de la agenda se concentra en los recursos del Sistema General de Regalías.

Para Asocapitales, uno de los principales problemas no siempre es la falta de recursos, sino la velocidad con la que se pueden aprobar y ejecutar los proyectos.

Por eso, la asociación propone un régimen excepcional que permita priorizar y agilizar la viabilización, aprobación y financiación de las iniciativas de recuperación y reconstrucción en los territorios afectados.

Ahora será el Gobierno Nacional el que deberá evaluar estas propuestas dentro de las medidas que se adopten durante el Estado de Emergencia. El reto será lograr que la flexibilización de los mecanismos se traduzca en soluciones rápidas para las regiones afectadas, pero manteniendo al mismo tiempo controles sobre la destinación y trazabilidad de los recursos.