¡Indignante! En video: caballo se desplomó en Barranquilla por cansancio

Un indignante caso de maltrato animal se presentó en el barrio Las Delicias, en Barranquilla, luego de que un caballo se desplomara en vía pública por cansancio.

Ante la situación, integrantes de la Policía Ambiental lograron trasladar al animal, que estaba siendo utilizado para transportar carga en una carreta, hasta un sitio especial para su cuidado y atención médica.

Las autoridades continúan tras la búsqueda de la persona encargada del caballo, quien, debido al desplome del animal, huyó del lugar. La persona está plenamente identificada, pero no han dado con su paradero.

Maltrato animal en Barranquilla

Desde el año 2012, las autoridades han logrado reemplazar 686 carro mulas de la ciudad de las 918 que transitaban por las calles de Barranquilla. Se espera que los 210 caballos restantes sean tratados y sacados de ese ambiente en lo que resta del 2022.

“Necesitamos una actuación profunda de las autoridades, no ha habido una sola condena en el Atlántico sobre maltrato animal, día a día se presentan denuncias en todo el departamento y las autoridades no actúan, los jueces no aplican la ley”, dijo Juan Camilo Fuentes, concejal de Barranquilla.

Los operativos por parte de la Policía Ambiental continúan en la ciudad, para evitar el maltrato animal, especialmente a los caballos, que aún son sometidos a trabajos con carga pesada