VIDEO | Momento en el que sicario asesinó a un hombre que desayunaba en una panadería de Bogotá

A plena luz del día, en la mañana del pasado viernes 30 de enero, ocurrió una tragedia en Bogotá. Un sicario ingresó a una panadería y acabó con la vida de una persona.

Pasadas las 10:00 a.m., todo parecía normal en la panadería. Algunos clientes estaban cerca de la entrada, mientras que otros compartían en el fondo. Inclusive, había mesas vacías, por lo que no había alta cantidad de personas.

Sicario le dio un disparo fulminante en la cabeza

Un hombre que se movilizaba en motocicleta entró a las instalaciones sin quitarse el caso. Caminó unos cuantos minutos hacia la zona donde estaba la cocina, cuando se acercó a un hombre y, sin mediar palabra, le dio un disparo fulminante en la cabeza.

El sicario miró a los alrededores antes de propinarle el disparo a pocos metros. Cuando la víctima cayó, desenfundó su arma por segunda vez hasta huir. Al mismo tiempo, el pánico se apoderó de los clientes y trabajadores. Algunos se escondieron, mientras que otros corrieron.

Bajaron los asesinatos en 2025

La coronel Paula Güiza, comandante de la estación de Policía de Engativá, entregó detalles. Por un lado, indicó que se está llevando la investigación respectiva y, para ello, se están analizando los videos de las cámaras. Además, está abierta la línea 123 para dar información bajo reserva.

En lo corrido de 2025, se presentaron 1.173 homicidios en la ciudad. Hubo una reducción del 3.4 % reflejada en 41 casos menos. Para 2024, la cifra había cerrado en 1.214.

El mes con más casos fue agosto con 110, mientras que el de menores registros fue febrero con 78. Además, los asesinatos se presentaron principalmente en las noches de miércoles, jueves, viernes, sábados y las madrugadas de los domingos.

Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Suba, Teusaquillo, Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe fueron las localidades en las que hubo aumento. En cambio, se presentó reducción en Chapinero, Santa Fe, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Los Mártires, Candelaria, Ciudad Bolívar y Sumapaz.