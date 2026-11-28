Una mujer de 54 años murió luego de someterse a una liposucción en un establecimiento de Medellín, Antioquia, donde, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, se estarían ofreciendo procedimientos quirúrgicos sin las condiciones profesionales ni sanitarias exigidas.

Por estos hechos fueron capturados Leonardo Fabio Mona Diosa y Estefanía Sepúlveda Restrepo, señalados de presuntamente realizar intervenciones estéticas de manera irregular.

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La víctima llegó al lugar después de conocer publicaciones en redes sociales y buscar una alternativa para practicarse una cirugía.

Los elementos recopilados por la Fiscalía indican que la mujer tenía antecedentes de salud y problemas de obesidad. Pese a estas condiciones, habría recibido la aprobación para someterse al procedimiento.

¿Qué se sabe del procedimiento que habría provocado la muerte de una mujer en Medellín?

La intervención se llevó a cabo el 31 de julio de 2024 y, al parecer, estuvo a cargo de Leonardo Fabio Mona Diosa. El procedimiento se extendió durante aproximadamente cinco horas e incluyó la aplicación de anestesia local.

Después de la cirugía, la paciente comenzó a presentar dificultades para respirar y taquicardia. Ante estos síntomas, manifestó que necesitaba ser trasladada a un hospital. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, los procesados le habrían dicho a ella y a sus familiares que esas reacciones eran normales y la enviaron nuevamente a su vivienda.

La situación empeoró durante la madrugada siguiente, por lo que la mujer tuvo que ser llevada de urgencia a un centro médico. Allí permaneció hospitalizada hasta el 10 de agosto de 2024, cuando falleció.

Los análisis forenses establecieron que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar masivo provocado por la intervención quirúrgica.

¿Cómo habría operado el spa clandestino?

Según la Fiscalía, la pareja habría mantenido en funcionamiento un establecimiento clandestino desde 2024 y ofrecido diferentes cirugías estéticas en Medellín y Bello, en espacios que no contarían con las condiciones sanitarias requeridas.

La investigación señala que la mujer sería la encargada de contactar a las personas interesadas, ofrecerles los procedimientos y recibir los pagos. Por su parte, el sujeto presuntamente realizaba las intervenciones, utilizando nombres falsos y haciéndose pasar por médico.

Además, las autoridades conocieron que el hombre habría recurrido a un tercero para intimidar a los familiares de la mujer fallecida, con el propósito de evitar que denunciaran lo sucedido.

¿Cómo capturaron a los responsables?

Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). El presunto médico fue detenido en un establecimiento de Bello cuando, presuntamente, se disponía a intervenir quirúrgicamente a otra paciente.

Entretanto, la otra implicada fue ubicada en una oficina donde, según las indagaciones, recibía inicialmente a las personas interesadas en los procedimientos y les hacía firmar los consentimientos.

Durante los operativos, los investigadores incautaron ocho equipos médicos, 421 agujas hipodérmicas, 111 jeringas desechables y 40 ampolletas con medicamentos, además de otros elementos.

¿Qué delitos les imputó la Fiscalía?

Una fiscal de la Seccional Medellín les atribuyó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado con dolo eventual y concierto para delinquir agravado.

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Adicionalmente, a Leonardo Mona le imputaron el delito de constreñimiento ilegal, en calidad de determinador, por las presuntas intimidaciones contra los familiares de la víctima.

Ninguno de los dos procesados aceptó los cargos. Sin embargo, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.