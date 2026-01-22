Atraparon a hombre que habría violado a su propia abuela tras hospedarse en su casa en Santa Rosa de Cabal

Un grave hecho ocurrido en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, terminó con la captura y envío a prisión de un hombre señalado de cometer un abuso sexual contra su propia abuela, una mujer de 79 años.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, que presentó ante un juez los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación.

Descubren a hombre que habría violado a su propia abuela en Santa Rosa de Cabal

De acuerdo con la investigación, el hombre le habría pedido a su familiar que lo alojara en su vivienda, ubicada en el barrio Los Pinos del municipio de Santa Rosa de Cabal.

La adulta mayor aceptó recibirlo en su casa, sin imaginar lo que, presuntamente, ocurriría días después.

Según lo establecido por las autoridades, los hechos se habrían presentado el pasado 18 de enero. Ese día, el investigado habría ingresado a la habitación de la víctima y, al parecer, la accedió sexualmente.

La Fiscalía sostiene que el ataque ocurrió dentro del mismo inmueble donde residía la mujer.

¿Qué ocurrió con la adulta mayor luego de la supuesta agresión sexual?

Luego de lo sucedido, la adulta mayor fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atención por parte de personal médico.

De manera paralela, se activó la ruta de atención correspondiente con el fin de garantizar la protección de los derechos de la víctima.

Con base en el material probatorio recaudado por un fiscal de la Seccional Risaralda, al procesado le fue imputado el delito de acceso carnal violento agravado.

Tras la imputación, el juez determinó que el hombre debía permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario, decisión que busca garantizar el desarrollo del proceso judicial.