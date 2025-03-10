CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Interceptaron en plena vía a ladrones de computadoras de carros tras robar en Bogotá

Dentro del carro en el que huían hallaron autopartes hurtadas y herramientas para delinquir.

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
12:22 p. m.
En el norte de Bogotá, un operativo de la Policía permitió la captura de dos hombres señalados de robar autopartes en la localidad de Usaquén.

El hecho, que quedó registrado en video, muestra el momento exacto en el que los uniformadores interceptaron el vehículo en el que los sospechosos intentaban huir.

Delincuentes robaron computadora de un carro en el norte de Bogotá

El caso se registró en la calle 166 con carrera 8, cuando una ciudadana denunció el hurto de la computadora de su automóvil.

De acuerdo con la víctima, los responsables aprovecharon un descuido para extraer el elemento del carro y darse a la fuga en otro vehículo.

Ante la alerta, uniformados de la estación de Policía de Usaquén iniciaron un plan candado en el sector, activando todos los canales de comunicación para cerrar posibles rutas de escape.

Gracias a las características reportadas del automotor en el que escapaban los delincuentes, los patrulleros lograron ubicarlos minutos después en la carrera 7B con calle 131, donde comenzó la persecución.

Interceptaron en plena vía a ladrones de computadoras de carros

Allí, en plena vía y bajo protocolos de seguridad, los uniformados obligaron a detener la marcha del vehículo y procedieron a la verificación de su interior.

En la inspección se halló el computador hurtado pocos minutos antes, además de otros accesorios y herramientas que habrían sido utilizadas por los presuntos delincuentes para cometer este tipo de robos en diferentes puntos de la ciudad.

Los dos capturados, de 31 y 39 años de edad, fueron esposados en el lugar y posteriormente trasladados a la unidad judicial correspondiente. El vehículo en el que se movilizaban también fue inmovilizado y puesto bajo custodia policial.

Finalmente, todo el material incautado, así como los señalados, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

