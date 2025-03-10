"Fueron apoyadas por él": Galán lanzó pulla y culpó a Petro por desmanes en las protestas pro palestinas

Bogotá vivió otra jornada de caos en medio de la más reciente protesta pro palestina, pues lo que inició como una concentración en apoyo terminó convertido en una confrontación con la Policía.

La calle 72 con carrera Séptima fue el punto más crítico. Allí se registraron los choques más duros entre manifestantes y la Fuerza Pública.

CAI resultó destruido con graffitis y piedras de gran tamaño

Piedras de gran tamaño fueron lanzadas contra los uniformados y contra el CAI de la Avenida Chile, que terminó con las ventanas destruidas, sus muros cubiertos de grafitis y la mayoría de su estructura afectada.

Aunque las autoridades realizaron reparaciones parciales durante la noche, la instalación policial quedó cercada por vallas de seguridad para evitar que volviera a ser atacada.

Pero desafortunadamente, la violencia también se expandió hacia el comercio y las calles aledañas.

Varios establecimientos fueron blanco de ataques, mientras que rutas de Transmilenio tuvieron que suspender su operación por completo, dejando a cientos de usuarios varados.

Alcalde Galán culpó a Petro por los desmanes en las protestas pro palestinas

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no se limitó a rechazar los actos vandálicos. Fue más allá y responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por haber respaldado la protesta que terminó en violencia.

Estas manifestaciones, de las cuales se derivaron hechos de violencia por parte de algunos de los asistentes, fueron apoyadas ayer y hoy por el presidente de la República, por exministros de su gobierno y también al parecer por un contratista de la presidencia de la República.

El mandatario distrital aseguró que los disturbios se han convertido en una amenaza recurrente para comerciantes, residentes y ciudadanos de a pie, quienes ven cómo cada protesta termina en destrozos que afectan directamente su vida diaria.

De otra parte, las cifras oficiales refuerzan el problema; de acuerdo con la Secretaría de Gobierno, en lo corrido del año en Bogotá se han registrado 1.300 manifestaciones, un incremento del 20 % en comparación con el año anterior.

Muchas de ellas han terminado en disturbios, con afectaciones a la movilidad, ataques contra la infraestructura pública y daños a la propiedad privada.

Habrá consejo de seguridad por posibles nuevas protestas pro palestina

Todo escaló al punto que la Alcaldía Mayor convocó un consejo de seguridad extraordinario, con el fin de tomar medidas urgentes para prevenir nuevos hechos de violencia en futuras protestas.