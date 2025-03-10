VIDEO | Así quedaron las calles en Bogotá tras protesta pro palestina que terminó en violencia

Bogotá volvió a ser escenario de disturbios luego de que una protesta pro palestina terminará en desmanes.

Encapuchados atacaros con piedras y objetos contundentes, afectando negocios, residentes, e incluso, el sistema de transporte masivo.

Los desmanes que dejó la protestas pro palestina en Bogotá

El punto más crítico fue la calle 72 con carrera Séptima, donde se concentraron los choques más violentos.

Allí, el CAI de la Avenida Chile quedó destrozado con vidrios rotos, muros grafiteados y sus instalaciones prácticamente en ruinas.

Aunque la Policía logró recuperar el control del lugar, la estructura permanece cercada con vallas y bajo custodia ante la posibilidad de nuevos ataques.

Paralelamente, las rutas de Transmilenio que cruzaban por el sector tuvieron que suspender servicio, dejando a cientos de usuarios varados.

Incluso, comerciantes denunciaron que varias fachadas fueron pintadas y algunas resultaron con vidrios destruidos.

Galán culpó a Petro por la manifestaciones con violencia en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán fue contundente y señaló directamente al Gobierno Nacional:

Estas manifestaciones, de las cuales se derivaron hechos de violencia por parte de algunos de los asistentes, fueron apoyadas ayer y hoy por el presidente de la República, por exministros de su gobierno y también al parecer por un contratista de la presidencia de la República.

Según la Secretaría de Gobierno, en Bogotá ya se han registrado 1.300 manifestaciones en lo que va del año, un 20% más que en 2024, lo que evidencia un incremento de la conflictividad en las calles.

Por ahora, las investigaciones siguen en curso para identificar a los responsables de estos actos vandálicos.