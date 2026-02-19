VIDEO | Así eran los cambuches que tenían montados en la calle sexta en Bogotá: tenían hasta televisores

Un video registrado durante la mega intervención en el canal Comuneros, en la localidad de Puente Aranda, muestra cómo habitantes de calle habían instalado cambuches con televisores, estufas, reproductores de DVD e incluso conexiones ilegales de energía eléctrica.

Según los ocupantes, uno de estos refugios llevaba 17 años funcionando en la misma zona, convertido en un hogar improvisado que sorprendió por su equipamiento.

Descubrieron y desmantelaron más de 10 cambuches de habitantes de calle en Bogotá

La operación se desarrolló en la calle sexta, entre carreras 30 y 35, abarcando aproximadamente 600 metros lineales de espacio público en los sectores de Comuneros y Pensilvania, dentro de la UPZ Ciudad Montes.

Durante la intervención, las autoridades desmontaron nueve cambuches artesanales y dos tipo carreta, al tiempo que incautaron varias armas blancas que representaban un riesgo para la seguridad de la zona.

En total, fueron atendidas 17 personas en condición de habitabilidad en calle, quienes recibieron orientación de la oferta social del Distrito.

De ellas, 7 eran jóvenes entre 14 y 28 años, 6 adultos entre 29 y 59 años y 4 adultos mayores de 60 años, muchos de los cuales habían vivido en condiciones precarias durante años.

Además del desmonte de las estructuras, se retiraron residuos acumulados a lo largo del canal, los cuales fueron cargados en volquetas para su disposición final, mejorando la limpieza, seguridad y condiciones ambientales de la zona.

¿Cómo son los cambuches bajo los puentes en Bogotá?

El video muestra de manera explícita cómo vivían los habitantes de calle en condiciones extremas pero con lujos improvisados, con televisores, estufas y conexiones clandestinas que contrastan con la precariedad del entorno.