CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Así eran los cambuches que tenían montados en la calle sexta en Bogotá: tenían hasta televisores

Autoridades desmontaron 11 estructuras improvisadas en el canal Comuneros.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
05:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un video registrado durante la mega intervención en el canal Comuneros, en la localidad de Puente Aranda, muestra cómo habitantes de calle habían instalado cambuches con televisores, estufas, reproductores de DVD e incluso conexiones ilegales de energía eléctrica.

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento
RELACIONADO

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento

Según los ocupantes, uno de estos refugios llevaba 17 años funcionando en la misma zona, convertido en un hogar improvisado que sorprendió por su equipamiento.

Descubrieron y desmantelaron más de 10 cambuches de habitantes de calle en Bogotá

La operación se desarrolló en la calle sexta, entre carreras 30 y 35, abarcando aproximadamente 600 metros lineales de espacio público en los sectores de Comuneros y Pensilvania, dentro de la UPZ Ciudad Montes.

Durante la intervención, las autoridades desmontaron nueve cambuches artesanales y dos tipo carreta, al tiempo que incautaron varias armas blancas que representaban un riesgo para la seguridad de la zona.

En total, fueron atendidas 17 personas en condición de habitabilidad en calle, quienes recibieron orientación de la oferta social del Distrito.

De ellas, 7 eran jóvenes entre 14 y 28 años, 6 adultos entre 29 y 59 años y 4 adultos mayores de 60 años, muchos de los cuales habían vivido en condiciones precarias durante años.

Además del desmonte de las estructuras, se retiraron residuos acumulados a lo largo del canal, los cuales fueron cargados en volquetas para su disposición final, mejorando la limpieza, seguridad y condiciones ambientales de la zona.

¿Cómo son los cambuches bajo los puentes en Bogotá?

El video muestra de manera explícita cómo vivían los habitantes de calle en condiciones extremas pero con lujos improvisados, con televisores, estufas y conexiones clandestinas que contrastan con la precariedad del entorno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

VIDEO | Hombre le propinó golpiza y amenazó a un vigilante con una pistola en Bogotá

Ministerio de Salud

Exministros y exviceministros de Salud hacen un llamado urgente al Gobierno a “corregir el camino” tras la muerte de Kevin Acosta

Bogotá

Persecución con balacera le puso punto final a banda dedicada a robar sigilosamente carros en Bogotá

Otras Noticias

Salario mínimo

Llamado importante a empresas con respecto a ajuste del salario mínimo: esto deben saber

Esto es lo que deben saber las empresas.

Vinicius Jr

“Entregamos todas las pruebas”: Real Madrid rompe el silencio tras la denuncia de Vinicius

El Real Madrid anunció este jueves haber presentado todas las pruebas sobre los incidentes con Vinicius en la Champions League.

Viral

Therians fueron captados en una estación de Transmilenio: video VIRAL

EPS

VIDEO | Paciente trasplantado le suplicó al ministro por sus medicamentos y aún no recibe su tratamiento

Inglaterra

Dejan en libertad a Andrés Mountbatten-Windsor tras más de seis horas bajo custodia