Therians fueron captados en una estación de Transmilenio: video VIRAL

Un usuario de X mostró qué fue exactamente lo que ocurrió mientras que él estaba esperando un bus.

Foto: captura de pantalla del video.

febrero 19 de 2026
04:50 p. m.
Por estos días, en las redes sociales ha surgido una nueva tendencia a nivel mundial.

Se trata de los 'therians', que son personas que a nivel identitario y psicológico se identifican con un animal y, por ende, actúan como él.

Video: captan a los primeros ‘therian’ en Bogotá y el clip se hizo viral
Ellos utilizan máscaras y disfraces que los hagan lucir como ese animal y, además, caminan igual y emiten sus mismos sonidos.

En medio de esa coyuntura, que ha desatado curiosidad, pero también críticas, en las últimas horas se reveló un video de varios 'therians' en una estación de Transmilenio y las reacciones no se han hecho esperar.

En video: estos son los 'therians' que fueron identificados en una estación de Transmilenio de Bogotá

En la mañana de este 19 de febrero, un usuario identificado en X como Felipe González, manifestó que la moda 'de los 'therians' ya había llegado a Bogotá, específicamente a la estación de Transmilenio Temporal Calle 34.

Fue así como mostró que varios 'therians' tenían máscaras de perros y que estaban esperando los buses como si fueran ese animal.

Además, el usuario Felipe González también dejó ver que algunos de ellos llevaban correas para ser sujetados por una persona.

Vea aquí el video que sigue siendo viral:

¿Cuáles han sido las reacciones tras los 'therians' que fueron captados en Transmilenio?

Luego de que el video comenzó a circular en las redes sociales, varios internautas se rieron, mientras que otros expresaron su desacuerdo e indicaron que no podían creer lo que estaban viendo.

¿Tribu urbana o salud mental? Qué hay detrás de los "therians"
"Esa gente se está haciendo daño en las manos y el cuerpo, pero no se dan ni por enterados", "sería gracioso donde alguien fuera de afán", "increíble a lo que hemos llegado" y "no, qué risa", han sido algunos de los comentarios.

Además, esta nueva tendencia digital también ha causado que los psicólogos comiencen a analizar si este comportamiento es normal o puede estar relacionado con algún problema que requiera evaluarse.

 

 

