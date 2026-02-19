Exministros y exviceministros de Salud hacen un llamado urgente al Gobierno a “corregir el camino” tras la muerte de Kevin Acosta

Exministros y exviceministros de salud reaccionaron a la muerte del pequeño Kevin Acosta, de 7 años, tras la no entrega de sus medicamentos por parte de la Nueva EPS, en un comunicado en el que se dirigen al Gobierno, no desde la militancia, sino desde el “conocimiento acumulado en la conducción del sistema”.

En la misiva que firmaron, entre otros, Alejandro Gaviria, Fernando Ruiz, Augusto Galán Sarmiento, Beatriz Londoño, Jairo Núñez y Gabriel Riveros, se hace un llamado urgente a “corregir” el camino de los últimos tres años, a partir de acciones concretas.

El de Kevin, dicen, “no es un caso aislado. Es el rostro visible de una crisis que afecta a miles de pacientes -niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, huérfanas o de alto costo- que hoy enfrentan interrupciones de tratamientos, desabastecimiento de medicamentos y barreras de acceso crecientes”.

La desfinanciación y el desacato institucional amenazan la vida de los pacientes en Colombia:

Hoy, advierten que la desfinanciación progresiva y el debilitamiento operativo del sistema de salud colombiano inició en 2023, con fallos en el cálculo de la UPC y a esto se suma un aumento en las tutelas y PQRS, el cierre de servicios, las deudas millonarias de las EPS intervenidas y el deterioro del talento humano.

Los pacientes han entendido por las malas que “cuando la insuficiencia de la UPC y el incumplimiento de órdenes judiciales se traducen en interrupción de tratamientos, el deterioro financiero se convierte en riesgo vital”.

Y los firmantes lamentan que “la respuesta del presidente de la República y del ministro de Salud se limite a la indolencia, el cinismo, la revictimización de la familia, la publicación ilegal de la historia clínica y el olvido de las bases esenciales de la ética médica”.

Reforma sí, pero garantizando el aseguramiento individual de los pacientes:

En la carta, los antiguos jefes de la cartera de Salud no negaron “la necesidad de reformas. Por el contrario, hemos insistido en que el sistema debe evolucionar. Pero toda transformación debe respetar el principio de no regresividad del derecho fundamental a la salud, garantizar sostenibilidad financiera y preservar el aseguramiento individual como eje articulador de la gestión del riesgo”.

Se mantiene, más que nunca, en que el Gobierno debe corregir cuanto antes la insuficiencia de la UPC, acatar las órdenes de la Corte Constitucional, sanear los pasivos e instalar una mesa para evaluar la crisis y revisar la política de Estado frente a un sistema de salud que agoniza y, con él, sus pacientes.