CANAL RCN
Economía

Llamado importante a empresas con respecto a ajuste del salario mínimo: esto deben saber

Esto es lo que deben saber las empresas.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
05:08 p. m.
En medio de un clima de expectativa económica, diversos sectores gremiales, analistas financieros y autoridades laborales han emitido un enérgico llamado a las empresas y empleadores de todo el país: abstenerse de realizar ajustes en las nóminas hasta que no se expida formalmente el nuevo decreto del salario mínimo.

La advertencia surge tras los retrasos en las mesas de concertación y la falta de una firma definitiva por parte del Gobierno Nacional, lo que ha generado una incertidumbre administrativa que podría derivar en complicaciones legales y sobrecostos operativos para el sector privado.

Históricamente, muchas empresas suelen proyectar sus incrementos basándose en las negociaciones preliminares o en la inflación causada del año anterior. Sin embargo, este año la situación es distinta.

Riesgos para las empresas por decisión

Realizar un incremento basado en supuestos, antes de que el documento oficial sea publicado en la Gaceta Oficial, conlleva riesgos significativos:

  • Desajustes Prestacionales: Si una empresa aplica un aumento del 10% y el decreto final estipula un 12%, la organización deberá realizar reliquidaciones retroactivas, lo que duplica la carga administrativa del departamento de recursos humanos.
  • Impacto en Aportes a Seguridad Social: Los aportes a salud, pensión y riesgos laborales están anclados a la cifra oficial. Un error en la base salarial podría generar sanciones por parte de las entidades de fiscalización tributaria y parafiscal.
  • Conflictos Laborales: Aplicar un ajuste inferior al legal, incluso de forma temporal, puede ser interpretado como un incumplimiento de los derechos mínimos del trabajador, afectando el clima organizacional.

Desde las principales cámaras de comercio y asociaciones de medianas empresas (Acopi), se ha insistido en que la prudencia financiera es la mejor estrategia. "No se trata de una negativa a incrementar los salarios, sino de una necesidad de seguridad jurídica. Sin el decreto, no existe el piso legal para formalizar los nuevos contratos o anexos salariales", señalaron portavoces del sector.

Por otro lado, los analistas sugieren que este retraso en la expedición del decreto responde a la complejidad de equilibrar el Poder Adquisitivo de los ciudadanos con la meta de control de la inflación. Un aumento demasiado elevado podría presionar los precios al alza, mientras que uno muy bajo afectaría el consumo interno.

