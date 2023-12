En video: conductor del Sitp fue atacado a golpes, con piedras y palos, en un caso de intolerancia

Cada día son más los casos intolerancia en las vías de Bogotá. Solamente en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur, van más de 1.100 casos reportados de agresión a conductores de buses del Sitp, un promedio que supera las 90 denuncias al mes. Las autoridades hacen llamado al respeto y tolerancia.

Un caso de agresión a un conductor del Sitp se registró en las últimas horas en la Avenida Villavicencio, en Ciudad Bolívar, donde hubo un inconveniente vial con otro conductor de un bus intermunicipal que se trasladaba desde el municipio de Soacha.

Esta situación desató una compleja situación de intolerancia. El conductor del bus intermunicipal arremetió violentamente contra el funcionario del Sitp y lo golpeó, incluso con piedras y palos. El hecho quedó registrado en video.

Grave caso de intolerancia contra conductor Sitp

Los actos de intolerancia en la vía son frecuentes. Los conductores pierden los estribos y terminan generando caos en las vías de la ciudad, que, en la mayoría de los casos, terminan convirtiéndose en peligrosas riñas.

Este hecho se presentó a plena luz del día y en medio de la jornada laboral del pasado 23 de diciembre. Las imágenes permiten ver cómo varias personas del bus intermunicipal atacaron con piedras la unidad del Sitp.

“Yo arranqué. Mi suposición era que el señor del carro había sacado la cabeza del bus, pero yo no me di cuenta de que me le llevé el espejo”, dijo el conductor del Sitp.Serían tres las personas que lo atacaron con palos y piedras por el percance del espejo.

Rompieron tres de los vidrios del puesto del conductor. Yo lo único que hacía era cubrirme.

El conductor del Sitp aún está en recuperación por las heridas recibidas en brazos y piernas.

Alerta por aumento de intolerancia contra conductores

Gerentes de los concesionarios del Sitp aseguran que estos casos vienen en aumento.

“Estamos teniendo en promedio tres vandalismos o agresiones a los conductores en el día. Al mes, un promedio de 90 y 94 daños a los móviles o lesiones y agresiones a los operadores en las vías”, así lo indicó Jairo Angarita, gerente del concesionario Suma del Sitp.

El agresor fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá y deberá responder por el delito de lesiones personales que denunciaría el conductor del Sitp.