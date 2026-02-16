CANAL RCN
Colombia Video

“Es que los niños también se mueren”: médico a la madre de recién nacido fallecido por presunta negligencia

Madre denuncia negligencia médica y trato inhumano tras muerte de su bebé en Hospital de Yarumal, Antioquia.

Noticias RCN

febrero 16 de 2026
07:49 a. m.
Una denuncia por presunta negligencia médica se hizo viral en el departamento de Antioquia, tras la muerte de un recién nacido en el Hospital San Juan de Dios de Yarumal.

El caso ha llevado a abrir una investigación por parte de la Gobernación de Antioquia.

La familia sostiene que un traslado oportuno de a Medellín habría sido determinante para salvar la vida del bebé.

Doloroso testimonio de la madre de recién nacido fallecido por presunta negligencia

Ximena García, madre del bebé fallecido, denunció que su hijo Maximiliano murió apenas 13 horas después de nacer por broncoaspiración, sin que el personal médico realizara un traslado oportuno a la ciudad de Medellín.

Según la denuncia, el bebé presentó complicaciones desde el nacimiento, sin llorar y con dificultad para respirar, situación que habría requerido atención especializada en un centro médico de mayor complejidad.

El Hospital San Juan de Dios de Yarumal no se ha pronunciado públicamente sobre el caso hasta el momento.

Lo que le dijo el médico a la madre: “Es que los niños también se mueren”

Lo que ha generado mayor indignación es el presunto trato inhumano que habría recibido la familia por parte del personal sanitario.

Ximena relató que, en medio de su dolor, un médico pediatra le dijo:

Es que los niños también se mueren. Se mueren 20 niños por mes.

"No empatizó con nosotros, con el dolor que nosotros estábamos viviendo en ese momento", dijo la madre.

Las palabras del médico quedaron grabadas en video.

Por su parte, Diego Villa, director de Calidad de la Secretaría de Salud de Antioquia, confirmó que el caso será remitido al Tribunal de Ética Médica para que adelante las investigaciones correspondientes:

Haremos traslado al Tribunal de Ética Médica para que adelante las investigaciones, a que haya lugar.

