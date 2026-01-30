Bebé murió calcinado en una vivienda en Valle del Cauca tras no poder ser rescatado por los bomberos

En el municipio de La Unión, Valle del Cauca, se registró un voraz incendio estructural que acabó con la vida de un bebé que no lograron sacar de una vivienda en llamas.

El hecho ocurrió en el barrio San Pedro y dejó al descubierto una situación que hoy inquieta: habían dos menores encerrados dentro de la casa cuando se inició la conflagración.

Voraz incendio en La Unión consumió vivienda en la que estaban dos menores encerrados

De acuerdo con la información conocida, el incendio se registró al interior de una vivienda del barrio San Pedro, en el municipio de La Unión.

En el momento en que las llamas comenzaron a consumir la estructura, dos niños pequeños, de un año y de seis meses, se encontraban encerrados dentro del inmueble.

La situación fue advertida por la comunidad, lo que permitió la llegada del Cuerpo de Bomberos al lugar. Al ingresar a la vivienda, los socorristas encontraron a los dos menores involucrados en el incendio.

Bebé murió calcinado tras no poder ser rescatado a tiempo de una vivienda en llamas

Uno de los niños logró ser sacado a tiempo. Fue rescatado con vida, pero con quemaduras graves en diferentes partes de su cuerpo, producto de la exposición directa al fuego. Su estado de salud es delicado debido a la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, el segundo menor no alcanzó a ser evacuado. El bebé quedó atrapado dentro de la vivienda y murió consumido por las llamas antes de que pudiera ser sacado por los organismos de socorro.

El bombero Miguel Aguirre, quien participó directamente en la atención de la emergencia, describió el impacto:

Sí, en el tiempo que yo llevo como bombero, es lamentable. En el momento dos niños se involucraron en el incendio, el cual uno fue sacado con tiempo y el otro quedó dentro de la vivienda.

Según el reporte preliminar de los bomberos, los menores aparentemente estaban encerrados dentro de la casa cuando ocurrió la conflagración.

Personas habrían impedido el rápido rescate de los menores

Durante las labores de atención, los organismos de socorro también enfrentaron dificultades por la presencia masiva de personas alrededor del lugar, situación que complicó el trabajo de control del incendio y de rescate.

Desafortunadamente, la comunidad no tiene cultura, sino que cuando llegamos al sitio en realidad el gentío estaba metido acá.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Las autoridades no han establecido qué provocó el inicio de las llamas ni las circunstancias exactas en las que los menores quedaron encerrados dentro de la vivienda.

La Alcaldía del municipio de La Unión y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumieron el caso y adelantan investigaciones para esclarecer si los niños se encontraban solos en la vivienda al momento del incendio y para determinar posibles responsabilidades.