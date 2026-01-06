CANAL RCN
Bebé habría sido cruelmente abusado y quemado con un secador por su niñera, en el sur de Bogotá

El niño permaneció cuatro días hospitalizado por las graves heridas que su padre le encontró en sus partes íntimas.

enero 06 de 2026
01:58 p. m.
Un padre denunció que su hijo de solo tres años habría sido víctima de abusos sexuales. El pequeñito, al parecer, fue quemado con un secador en sus partes íntimas.

La presunta responsable de este atroz hecho que se habría registrado en el interior de una vivienda en Bosa, sur de Bogotá, sería una cuidadora, una mujer que estaba al tanto del niño hace aproximadamente un año.

El 27 de febrero el niño tendrá que volver a Medicina Legal para evaluar cómo va el avance de las heridas y las cicatrices que le encontraron en sus partes íntimas.

El caso sigue en investigación, pero la mujer continúa en libertad.

Niñera habría abusado y quemado con un secador a un bebé en Bosa

El niño tiene tres años y resultó con graves quemaduras en partes sensibles de su cuerpo. Así lo confirmó el informe de Medicina Legal:

Se examina región genital, cinco cicatrices lineales, mecanismo traumático de lesión térmico, capacidad médico-legal definitiva de 10 días.

“En el momento en que yo le bajo la corredera, le veo una lesión en sus partes íntimas, el señala a la dueña de la casa que fue la que le hizo la lesión”, dijo el padre.

El objeto con el que aparentemente lo quemaron fue descrito por el niño.

Un secador de pelo y si yo pudiera mostrar la foto de la lesión del niño, se darían cuenta de que esas lesiones tienen los cuadritos igualiticos a los de un secador de pelo.

Padre pide cárcel para la mujer que habría abusado al niño que cuidaba

¿Por qué le hizo eso a mi hijo? ¿Cuál fue el motivo que tuvo ella para hacerle esas lesiones a mi hijo? No tiene justificación.

La mujer que señalan lo cuidaba hace un año en el sector de Bosa. La Fiscalía investiga, pero ella sigue libre.

“Esto no puede quedar así, porque él es un niño de tres años. ¿Cómo le van a hacer eso en sus partes íntimas?”, se cuestiona el padre del bebé.

El niño estuvo cuatro días hospitalizado en chequeos médicos y seguirá bajo observación médica.

