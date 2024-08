Esta fue la última conversación de la influencer Yeni Ariza con su esposo de Los Patojos

En un video de 5:56 minutos, el esposo y uno de los hijos de Yeni Ariza, de Los Patojos, reveló la última conversación que tuvo con ella este lunes 26 de agosto, antes de ser hallada sin vida en su vivienda en la finca La Palma, vereda Arciniegas, en Santander.

Yo me fui a trabajar, dijo yo le hago el almuercito y se lo llevo, me quedé esperándola, esta hora es la hora que no ha llegado ese almuerzo para compartir entre los dos.